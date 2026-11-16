Düğün konvoyunda tehlikeli makas kazayla bitti: O anlar kamerada

Zeytinburnu'nda düğün konvoyunda makas atarak ilerleyen iki otomobilin çarpışması, arkadaki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine doğru ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 10 araç, dörtlü ikaz lambalarını yakıp makas atarak trafikte ilerledi.

Bu sırada konvoydaki otomobil ile başka bir araç, aynı anda şerit değiştirmeye çalışırken çarpıştı.

Düğün konvoyundaki kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.