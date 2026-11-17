Ceza makbuzunu alınca ilk işleri bu oldu: Polise sordular, izin çıkınca telefona sarıldılar

Bursa'da basık araçlarla park çevresinde "piyasa" yapmaya gelen 2 otomobil sürücüsü, sivil trafik ekiplerinin radarına takıldı. Gazetecilere esprili açıklamalarda bulunan sürücülerden biri, modifiyenin yaşam tarzı olduğunu belirterek, "Bir fotoğraf 10 bin liraya geldi, indirimle 7 bin 500 liraya düşer. Güzel, böyle devam" dedi. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerine, "Cezayla araçları çekebilir miyiz" diye soran gençler, "Çekebilirsiniz" yanıtını alınca telefonlarına sarıldı. İki gençte telefonlarını çıkararak ceza kağıtlarıyla beraber otomobillerinin fotoğrafını çekerek sosyal medyaya yükledi. İlginç anlar anbean kameraya yansıdı.