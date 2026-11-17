Amasya’da faaliyet gösteren altın ve gümüş kaplama lokumlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İçeriğinde badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü de bulunan lokumlar açılış nedeniyle dükkana gelen müşterilere ücretsiz ikram edildi. Lokumların görüntüsü ve lezzeti kadar fiyatı da dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Altını 10 bin, gümüşü 5 bin TL! Amasya’da üretilen "Lüks lokum" fiyatıyla dudak uçuklattı Amasya'da bir işletme tarafından üretilen ve açılışta ücretsiz ikram edilen 22 ayar altın ile gümüş kaplama lokumlar yoğun ilgi gördü. İçeriğinde Frenk üzümü, badem, Antep fıstığı, krema ve kaymak gibi malzemeler bulunan lokumların yapımında 22 ayar altın kullanıldı. İşletme sahibi Selim Kaya, altın kaplama lokumun ardından gümüş kaplama lokumu da piyasaya sunduklarını ve işletmelerinde elmalı 70 çeşit ürün bulunduğunu belirtti. Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün, ürünü pahalı, lüks ve fark oluşturan başarılı bir hizmet olarak değerlendirdi. İşletmenin Yavuz Selim Meydanı'ndaki şube açılışına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ve TSO Başkanı Nureddin Güçyetmez katıldı.

YAPIMINDA 22 AYAR ALTIN KULLANILDI

22 ayar altın kullandıkları altın kaplama lokumun ardından gümüş kaplama lokumu da piyasaya sunduklarını anlatan işletme sahibi Selim Kaya, "Altın kaplamalı lokum köşe yazarlarına bile konu oldu. İçeriğinde kullandığımız altın miktarından bir matematiksel hesap yapmışlar. Ama içeriğindeki Frenk üzümü, badem, krema, kaymak ve üst seviye kuruyemiş çeşitleri kullandığımız için fiyatı bu şekilde" diye konuştu. Gümüş kaplama lokumun da altın gibi ilgi göreceğini düşünen Kaya, Amasya'nın ilçelerinin yanı sıra Tokat'ta da şubesi olan işletmelerinde elmalı 70 çeşit ürünün bulunduğunu söyledi.

"PAHALI VE LÜKS BİR HİZMET"

Tadına baktığı altın ve gümüş kaplamalı lokumları beğenen Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de, "Pahalı ve lüks bir hizmet. Ama bu tür ticaretlerde olabilir. Fark oluşturması adına çok başarılı. İşletmeyi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



İşletmenin Yavuz Selim Meydanındaki şubesinin açılışına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Nureddin Güçyetmez de katıldı. İşletme yetkilisi Ahmet Yenigün, "Amasya'nın lezzet elçisi" olan firmanın yeni şubesinin açılışına katılanlara teşekkür etti.