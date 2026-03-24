Yediği lokum yüzünden hayatını kaybetti! Kastamonu'da acı olay

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 17 Mart tarihinde acı bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Aydın Kalaycı, teravih namazı sonrası cami önünde bir vatandaş tarafından dağıtılan lokumdan yedi. Kalaycı, lokumun boğazına yapışması sonucu nefes almakta zorlanırken fenalaştı.

Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından hızla hastaneye kaldırılan yaşlı adama yaklaşık 40 dakika müdahale edildi ve boğazına yapışan lokum güçlükle çıkarıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Aydın Kalaycı, burada tedavi altına alındı. Kalaycı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda 5 gün süren hayat mücadelesini kaybeden Kalaycı’nın cenazesi, ikindi namazının ardından Abana ilçe merkezinde aile kabristanında toprağa verildi.