Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Yediği lokum yüzünden hayatını kaybetti! Kastamonu'da acı olay

Kastamonu'nun Abana ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Cami çıkışında ikram edilen lokumun boğazına yapışması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Aydın Kalaycı, yoğun bakımda 5 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 19:43

'nun Abana ilçesinde 17 Mart tarihinde acı bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Aydın Kalaycı, teravih namazı sonrası cami önünde bir vatandaş tarafından dağıtılan lokumdan yedi. Kalaycı, lokumun boğazına yapışması sonucu nefes almakta zorlanırken fenalaştı.

Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından hızla hastaneye kaldırılan yaşlı adama yaklaşık 40 dakika müdahale edildi ve boğazına yapışan lokum güçlükle çıkarıldı.

Yediği lokum yüzünden hayatını kaybetti! Kastamonu'da acı olay

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Aydın Kalaycı, burada tedavi altına alındı. Kalaycı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda 5 gün süren hayat mücadelesini kaybeden Kalaycı’nın cenazesi, ikindi namazının ardından Abana ilçe merkezinde aile kabristanında toprağa verildi.

ETİKETLER
#ölüm
#kastamonu
#Abana
#Aydın Kalaycı
#Lokum Kazası
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.