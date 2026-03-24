Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde kızı ve ablası gözyaşlarına boğulurken, Hande Yener ve Dilan Çıtak cenaze törenindeki yerlerini aldı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 17:28

, Sarıyer Maslak Mahallesi'nde dün 40 katlı bir sitenin 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemlerinin ardından Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ve katıldı.

EROL KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde dün 40 katlı bir binanın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse için Zincirlikuyu Camii'nde bir düzenlendi. Köse, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı!

Erol Köse'nin cenaze törenine Hande Yener ve İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da katıldı.

Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı!

EROL KÖSE KAÇ YAŞINDA?

21 Eylül 1965 Elazığ doğumlu Erol Köse, Sarıyer’deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel gibi ünlü isimlerin yapımcılığını üstlenen Erol Köse, bir döneme damga vuran yapımcılar arasında yer alıyordu. Yapımcılık kariyerinin yanı sıra eğitim hayatıyla da dikkat çeken Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1995 yılında doktorluğu bırakan Köse, ilk ününü Komedi Dans Üçlüsü ile kazanmıştı.

Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı!

EROL KÖSE TÜM MAL VARLIĞINI KIZINA BIRAKTI

Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak’ta bulunan 40 katlı Ağaoğlu 1453 Konutları’nın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Bıraktığı notta "ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum" diyen Erol Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturma başladı. Yaşar İpek, Erol Köse'nin 1 hafta önce tüm kazançlarını kızına devrettiğini açıkladı.

