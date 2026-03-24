Erol Köse'nin cenazesinde evindeki çalışanı konuştu

Maslak'ta 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden Erol Köse bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeyi almaya gelen kızı Dijan Nazlan Köse'nin üzgün olduğu görülürken, yakınları Köse'yi yalnız bırakmadı. Cenazeye katılan ünlü ismin yardımcısı, "Benim babamdı. Ben razıyım. Rabbim de razı olsun" dedi.

EVİNDE ÇALIŞAN KADIN, EROL KÖSE HAKKINDA KONUŞTU

Erol Köse'nin evinde çalışan kadın "Ben Erol Bey'den asla intihar vakasını beklemiyordum. Son 3 aydır almadı. "İyi değilim kızım' dedi. Geçen hafta mesaj attı 'Hakkını helal et kızım. Ben hastayım' Normalde her hafta gidiyorum. Yemeğini yapıyorum, ütüsünü yapıyorum. Bütün genel temizliğini yapıyorum. Benim babamdı. Ben razıyım. Rabbim de razı olsun" dedi.

10 yıldır Erol Köse ile çalışan kadın, "O kötüleyen insanların hepsini ben evinde gördüm. Hepsi Erol Bey'in ekmeğini yedi. Ben bizzat kendim onlara hizmet ettim" dedi.

EROL KÖSE'NİN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Sarıyer'de bulunduğu binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı. Vasiyetinde “Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı’ya emanet edin” diyen Köse'nin cenazesinde ablası gözyaşı döktü.

Yapımcı Erol Köse'nin 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başladı. Erol Köse'nin ölmeden önce bıraktığı notta ise cenazesinin Polat Yağcı tarafından alınmasını istediğini belirtmişti. Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse tarafından alındı. Erol Köse'nin vasiyeti yerine getirilmezken gözler Polat Yağcı'yı aradı.