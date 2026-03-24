Saldırı öncesi paylaşımlar ortaya çıktı: Kubilay Kaan Kundakçı’dan Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay paylaşımları

Rapçi Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun önüne giden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından ateşlenen silahla hayatını kaybetti. Kundakçı'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aracında olan Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay ile yaptığı paylaşımlar yeniden gündem oldu.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI'DAN ALEYNA KALAYCIOĞLU VE VAHAT CANBAY İLE İLİGLİ PAYLAŞIMLAR

Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı’nın, saldırı anında yanında olan Vahap Canbay için “Aslan abim” sözlerini kullandığı ortaya çıktı.

Kubilay Kaan Kundakçı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu için ise “Ablaların en güzeli” ifadelerini kullandığı paylaşımlar gündeme geldi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU, KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI HAKKINDA KONUŞTU

Hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile ile tanışma hikayesini de anlatan Kalaycıoğlu, "Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap, onu yeri geldiğinde şoför olarak kullandığını belirtiyordu. Vahap bazen Kubilay'ı yanıma gönderip bana yardımcı oluyordu. Benim ulaşım işlerimde de yardımcı olurdu. Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda Kubilay olarak kayıtlı. Bazen benim aracımla da gezerdi. Arabalara merakı vardı" dedi.