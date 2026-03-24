Editor
 | Dilek Ulusan

Hakan Ural, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında konuştu: Benim kızım ayrılırken biz ne yaşadık biliyor musunuz?"

Hakan Ural daha önce kızı Melisa Ural ile sevgili olan Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında "Vallahi çok terbiyeli bir çocuk. Analizimi yaptım, çocuk aslan gibi" demişti. Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüne neden olan Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında konuşan Hakan Ural, "Ama siz biliyor musunuz ki benim kızım ayrılırken biz ne yaşadık" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 15:01

sunuculuğunu üstlendiği programda kızının sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu övgü yağmuruna tutmuştu. Alaattin Kadayıfçıoğlu, cinayetinden tutuklanmasının ardından konuşan Hakan Ural, "Nereden bileyim bu adamın işleyeceğini?" dedi.

HAKAN URAL, DAMADI ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NU ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Ural’ın sunuculuğunu yaptığı programda, kızının sevgilisi olduğu dönemde Kadayıfçıoğlu için kullandığı övdü dolu ifadeler de yeniden hatırlandı. Ural, "Bu benim damat olacak gibi duruyor. Vallahi çok terbiyeli bir çocuk. Analizimi yaptım, çocuk aslan gibi, pırıl pırıl, dünyalar iyisi...” şeklinde konuşmuştu.

HAKAN URAL: BEN NEREDEN BİLEYİM CİNAYET İŞLEYECEĞİNİ

Hakan Ural, Alaattin Kadayıfçıoğlu olayıyla ilgili kendisine gelen eleştirilere cevap verdi. Ural, "Benim kızım hayatı deneyimlerken ne kadar doğrusu, yanlışı veya hatası varsa ben eleştirdim ama hep yanında oldum. Ben böyle bir babayım. Benim kızım 30 yaşında. Tek flörtü de Alaattin olmadı. Bu olay vuku bulmuş olmasaydı hiçbirinizin ne ayrıldığından ne de ne yaşadığından haberi bile yoktu. Kızım Alaattin'den ayrılalı 1.5 yıl oldu. Bana normal davranan bir adama benim kızımın flörtü olması hasebiyle negatif mi olayım? Ben nereden bileyim bu adamın cinayet işleyeceğini" dedi.

"BENİM KIZIM AYRILIRKEN BİZ NE YAŞADIK?

Velhasılıkelam, babasını da bilirim. Bir iki defa oturdum kalktım. Ama siz biliyor musunuz ki benim kızım ayrılırken biz ne yaşadık. O benim özelim. Siz ne biliyorsunuz da ne konuşuyorsunuz. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Salla babam salla. Hakan Ural'ın kızını bu olaya eklemenin manasını bana bir anlatın, ben de anlayayım. Bana saldırıyorlar tamam da çocuklarım üstünden yapmayın. Allah cezanızı vermesin. Beni alın yerden yere vurun da bunu yapmayın. Ortada bir cinayet var" dedi.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

Ülke içerisinde özellikle de yatçılık, denizcilik ve enerji alanlarında önemli çalışmalara imza atmış olan Kadayıfçıoğlu ailesinin bireylerinden olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, aslen Diyarbakırlı'dır.

İş dünyasında elde ettiği ticari başarıların yanı sıra spor yatırımlarıyla da ilgilendiği bilinen Kadayıfçıoğlu, deniz taşımacılığı alanında öne çıkan Bilka Denizcilik Sanayi şirketlerinde aktif bir şekilde görev almaktadır.

