Manisa'da kaybolan dağcı İzmir'de bulundu! 4 gündür aranıyordu

53 yaşındaki amatör dağcı Umut Tanrıkulu, 21 Mart'ta Manisa'nın Salihli ilçesinde Burhan Mahallesi mevkiinden zirve tırmanışı için Bozdağ'a hareket etmişti. Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle yönünü kaybettiği değerlendirilen Tanrıkulu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Tanrıkulu'nun ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle bir süre ara verilen çalışmalar, havanın düzelmesiyle yeniden başlatıldı. Arama çalışmalarına 100'ün üzerinde personel, yaklaşık 30 araç ve 5 dron ekibi katıldı. Ekipler, sahada yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu Tanrıkulu'nun izini İzmir'in Kiraz ilçesine kadar takip etti.

İZMİR'DE BAĞ EVİNDE BULUNDU

Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi Muhtarı Eyüp Çoban da arama çalışmalarına destek verdi. Çoban, sabah saatlerinde kendi bağ evinin de bulunduğu Akçay mevkiine gittiği sırada bir evin bacasından duman yükseldiğini fark etti. Durumdan şüphelenen Çoban, eve girdiğinde Umut Tanrıkulu ile karşılaştı. Ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tanrıkulu'nu Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Buradaki ilk muayenesinin ardından Salihli'ye sevk edilen Tanrıkulu'nun, Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve 72 saat gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Hastane önünde gazetecilere konuşan eşi Nuray Tanrıkulu ise, "4 günlük bu zor süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şu anda durumu gayet iyi. 72 saat gözlem altında tutulacak" ifadelerini kullandı.