Bu kafede kahve değil, iş makineleri konuşuyor! Samsun’da sıra dışı konsepti olan kafe gündem oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde girişimci çift, beyaz yakalı işlerini bırakarak farklı bir işletme açma fikriyle yola çıktı. Çift, ilginç bir projeye imza atarak açtıkları kafelerinde mini inşaat sahası oluşturdu. Müşteriler, kahvelerini yudumlarken uzaktan kumandalı oyuncak iş makineleri ve 4x4 araçlarla oynama fırsatı buluyor. Oyuncaklar çocukların da ilgisini çekiyor. Özellikle çocuklar ve ailelerin ilgi gösterdiği kafede, müşteriler belirlenen alanlarda görevler üstlenerek parkuru tamamlamaya çalışıyor.