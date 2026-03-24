ABD çıkış yolu ararken İran olası anlaşma şartlarını ağırlaştırdı!

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran ile müzakere görüşmelerinin başladığını öne sürdü. Hatta Trump, görüşmelerin olumlu yönde seyrettiğini söyleyerek, İran'ın enerji altyapısına dair saldırı tehdidini 5 gün ertelediğini belirtti. İran ise ABD ile görüşmeleri reddetti. Trump'ın yalan söylediğini iddia eden İran olası diplomatik görüşmeler öncesinde tutumunu belirgin şekilde sertleştirdi.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklara göre İran, ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşma için ağır şartlar ileri sürmeye hazırlanıyor. Kaynaklara göre İran’ın olası görüşmelerde öne süreceği başlıca talepler şunlar:

Madde Açıklama 1 Savaşın tamamen sona erdirilmesi 2 Gelecekte askeri saldırı düzenlenmeyeceğine dair garanti 3 Savaş zararları için tazminat 4 Hürmüz Boğazı üzerinde resmi kontrol

Ayrıca Tahran’ın, balistik füze programına herhangi bir sınırlama getirilmesini kesin şekilde reddedeceği belirtiliyor.

Öte yandan İran içinde karar alma mekanizmasında Devrim Muhafızları'nın etkisinin arttığı ifade ediliyor. Bu durum, daha sert ve tavizsiz bir müzakere çizgisine işaret ediyor.

DONALD TRUMP NELER SÖYLEDİ?

Dün, Trump, İran ile "çok iyi" ve "verimli" görüşmeler yapıldığını belirterek, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 5 gün ara verileceğini duyurmuştu.

Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

İranlı yetkililerle görüşüldüğünü söyleyen Trump, söz konusu kişilerin kimliğini açıklamamıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasını reddetmişti.