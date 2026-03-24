Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Müzakere belirsizliği sürüyor!
ABD, İsrail ve İran savaşının sona ermesi için birçok ülke arabuluculuk için harekete geçti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerin, İran ile görüşmeler yaptığını ve görüşmelerin olumlu bir seyirde olduğunu söyledi. İran ise bu görüşmelerin hiçbir zaman gerçekleşmediğini öne sürdü. ABD ve İran arasındaki müzakere belirsizliği sürerken Trump, 5 gün boyunca enerji altyapılarının hedef alınmayacağına dair açıklamalarda bulundu. İran'ın çevre ülkelerde ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef aldığı misilleme saldırıları ise devam ediyor.
İşte ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...
ABD İÇİN 'KALİBAF' İRAN'DA YENİ LİDER OLABİLİR
ABD yönetiminin, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı "uzlaşılabilir bir figür" ve "potansiyel lider adayı" olarak değerlendirdiği iddia edildi.
İRAN VURDU, İSRAİL'DE YARALILAR VAR
İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği 6'ncı misilleme saldırısında İsrail'in orta kesimi hedef alınırken, bir binaya düşen füze parçaları nedeniyle 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR
İran'ın yeni misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN TRUMP'A MÜZAKERE BASKISI
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Tahran ile ABD arasında müzakere sürecinin hız kazanma sebebinin Arap ülkelerinin daha fazla ekonomik zarar yaşanmaması için Trump'a baskı yapması olduğu ifade edildi.
İsrail'in, ABD ile İran arasında müzakerelerin başladığını bildiği ancak bunun ne kadar faydalı olacağını düşündüğü kaydedildi.
Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereler başarılı olsun ya da olmasın Trump'ın talebini reddedemeyeceğine işaret edildi.
AB'DEN İRAN'LA MÜZAKERE BASKISI
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artışın zincirleme etkilerini hissettiklerine dikkati çekerek, Orta Doğu'da çatışmaları sona erdirmek için İran'la müzakere masasına oturma zamanının geldiğini söyledi.
SUUDİ ARABİSTAN: İRAN İHA'LARINI ENGELLEDİK
Suudi Arabistan: İran’dan gece boyunca atılan 19 İHA, hava savunma sistemlerimiz tarafından engellendi.
İRAN'DA ENERJİ ALTYAPILARINA SALDIRI
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarında, dün İsfahan ve Hürremşehr kentlerinde 2 enerji altyapısının hedef alındığı bildirildi. İsfahan'ın Kave Caddesi'ndeki Doğal Gaz İdaresi binası ile gaz basınç düşürme istasyonunun vurulduğu saldırıda, tesislerin bazı bölümleri ile çevredeki evlerde hasar meydana geldiği belirtildi.
Aynı zamanda ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki elektrik santraline ait doğal gaz boru hattının da hedef alındığı ifade edildi.
CENTCOM: İRAN'DA 9 BİNDEN FAZLA HEDEF VURDUK
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ülkede 9 binden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.