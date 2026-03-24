Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump 5 günün sonunda 'vur' emri verirse İran'ın hedefleri belli! Tahran meydan okumayı sürdürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması durumunda İran'ın enerji altyapılarını hedef alacağı tehdidine karşılık İran da Orta Doğu'da bulunan enerji ve kritik altyapı tesislerini hedef alacağını açıkladı. İran'ın olası misillemesinde hedef olabilecek yerler belli oldu.

GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 12:57
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 12:59

ABD Başkanı Donald Trump, çıkmazını yeni bir tehditle çözüme kavuşturmak istedi ve İran'ın elektrik altyapısını hedef alabileceğini söyledi. İran bu tehdide karşılık benzer bir açıklama yaptı ve Orta Doğu'yu karanlığa gömeceğini bildirdi. Savaşın genişleme endişesi sürerken Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna göre, İran'ın doğrudan hedef alabileceği noktalar arasında şunlar var:

- İsrail’deki büyük enerji santralleri (örneğin Orot Rabin Enerji İstasyonu)

- Körfez ülkelerindeki petrol ve LNG tesisleri. Özellikle QatarEnergy’ye ait tesisler

Trump 5 günün sonunda 'vur' emri verirse İran'ın hedefleri belli! Tahran meydan okumayı sürdürüyor

ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana enerji altyapılarına yönelik saldırılar yapıldı. Katar’daki Ras Laffan'da bulunan LNG tesislerine yönelik saldırılar, küresel gaz arzının önemli bir bölümünü etkiledi.

Trump 5 günün sonunda 'vur' emri verirse İran'ın hedefleri belli! Tahran meydan okumayı sürdürüyor

İranlı yetkililer, sadece enerji değil, su altyapısının da hedef alınabileceğini belirtti. Özellikle deniz suyunu içme suyuna çeviren arıtma tesisleri risk altında.

Bahreyn, Katar, BAE ve Suudi Arabistan içme suyunun büyük bölümünü bu tesislerden sağlıyor. Bu nedenle olası bir saldırının milyonlarca insanı etkileyebileceği belirtiliyor.

Trump 5 günün sonunda 'vur' emri verirse İran'ın hedefleri belli! Tahran meydan okumayı sürdürüyor

FİNANSAL KURUMLAR DA HEDEF OLABİLİR

İran ayrıca ABD’nin askeri faaliyetlerini finanse eden finansal kurumları da hedef alabileceğini açıkladı. Özellikle ABD Hazine tahvilleriyle bağlantılı kurumlar dikkat çekiyor.

Trump 5 günün sonunda 'vur' emri verirse İran'ın hedefleri belli! Tahran meydan okumayı sürdürüyor

İran medyasında yer alan listelerde Google, Microsoft, IBM VE Nvidia gibi teknoloji şirketlerinin bölgedeki altyapıları da potansiyel hedefler arasında gösterildi.

