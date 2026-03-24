AÖF sınav giriş belgesi sorgulama! 2026 AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri açısından kritik bir hafta kapıda. 2026 yılı Bahar Dönemi vize sınavları için geri sayım devam ederken, sınav giriş yerlerinin hangi tarihte ilan edileceği merak ediliyor.
Öğrencilerin en fazla merak ettiği başlıklardan biri de sınav giriş yerleri oldu. Anadolu Üniversitesi, sınav giriş belgelerini çoğunlukla sınav tarihinden 7-10 gün önce erişime sunuyor. Sınav giriş belgesi, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılarak “Sınav İşlemleri” bölümünden temin edilebiliyor. Sınava katılırken fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesinin (Nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı ya da pasaport) yanınızda bulunması zorunlu tutuluyor.
Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen resmi akademik takvime göre Bahar Dönemi ara sınavları Nisan ayının ilk haftasında uygulanacak.
Vize (Ara Sınav) Tarihi: 04 - 05 Nisan 2026
Final (Dönem Sonu) Sınavı Tarihi: 09 - 10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026
Sınavlar sabah 09:30 ve öğleden sonra 14:00 saatlerinde olmak üzere iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.