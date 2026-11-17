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İstanbul
Sırbistan'da Aleksandar Vucic'in 10 yılı aşkın süredir devam eden iktidarının ardından, ekim ayında yapılan genel seçimleri kazanan Öğrenci Listesi hareketine iktidarın devredilmesi süreci devam ediyor. Vekillerin yemin edeceği ilk meclis oturumu öncesinde Ulusal Meclis önünde toplanan protestocular, eski iktidar koalisyonunu oluşturan partilerin adaylarını ıslıklarla protesto etti. Eski iktidar partisi Sırp İlerleme Partisi'nden (SNS) milletvekili seçilen ve aynı zamanda tanınmış bir sinema oyuncusu olan Lidija Vukicevic’e meclis önünde toplanan vatandaşlardan biri yoğurtlu saldırı düzenledi. Vukicevic, saçlarına dökülen yoğurdu merdivenlerde mendille temizlemeye çalıştıktan sonra çevredekilerin ıslıkları eşliğinde meclis binasına girdi.