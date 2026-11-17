İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, 30 yaşındaki Norveçli golcü Alexander Sörloth ile ara transfer döneminde yollarını ayırma kararı aldı. İspanyol temsilcisinin bu kararı sonrası Süper Lig devleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin, yıldız forveti kadrolarına katmak için yakın takibe aldığı öne sürüldü.

SÜPER LİG'E DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

İddialara göre, Atletico Madrid'de beklediği şansı bulamayan Alexander Sörloth da düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya olumlu yaklaşıyor. İspanyol ekibinde bu sezon yalnızca 6 resmi maçta 155 dakika sahada kalabilen ve henüz skor katkısı üretemeyen tecrübeli forvet, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Sörloth'u bedelsiz kaybetmek istemeyen Atletico Madrid yönetimi ise oyuncunun ara transfer dönemindeki satışından bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇMİŞTİ

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, sergilediği performansla kulüp tarihine adını yazdırmıştı. O sezon Süper Lig'de ağları 24 kez sarsarak gol krallığına ulaşan Norveçli yıldız, bordo-mavili kulübün tarihindeki beşinci gol kralı olmuştu.

Tüm kulvarlarda çıktığı 49 resmi maçta 33 gol kaydeden Sörloth, Karadeniz ekibinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu unvanını elde etmişti. Başarılı santrfor, Trabzonspor'un o sezon kazandığı Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunda da attığı 7 golle kupanın kazanılmasında başrolü üstlenmişti.

BORDO-MAVİLİLERE 10 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

Trabzonspor'un İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, Türkiye'deki çıkışının ardından Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Yıldız golcü, sezon sonunda 20 milyon euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga temsilcisi RB Leipzig'e transfer olmuştu. Bordo-mavili kulüp, oyuncunun kalan 1 yıllık kiralık sözleşmesinin feshi karşılığında bu transfer bedelinin yarısı olan 10 milyon euroyu kasasına koymuştu.