Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Osmaniye’de Kadirli istikametine giden minibüsün sürücüsü, aracını yol kenarına park ederek indi. Bir süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başlayan minibüsü fark eden bölge esnafından Osman Keleş, koşarak araca yetişti. Yolcu kapısından minibüse binen Keleş, el freni çekili olan aracı vitese takıp fren pedalına basarak durdurdu. Osman Keleş’in dikkati ve zamanında müdahalesi sayesinde olası bir kazanın önüne geçilirken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.