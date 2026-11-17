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İstanbul
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret ediyor.
TGRT Haber Muhabiri Şerif Ali Duman, saat 13.10'da başlayan görüşmenin detaylarını aktardı. Görüşmede güncel gelişmeler, Meclis çalışmaları ve 13. Yargı Paketi'nin gündeme gelmesinin beklendiği belirtildi.
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