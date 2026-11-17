MHP lideri Devlet Bahçeli'den sosyal medya uyarısı: 'Etkin tedbirler alınmalı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dijital medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Bahçeli, şiddet içerikli oyunlar ve dizilere karşı etkin tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

"ETKİN TEDBİRLERİN ALINMASI ZORUNLULUK"

Dijital medyada önlemler alınmasının altını çizen Bahçeli "Görsel ve dijital medyanın oluşturduğu sanal dünyada şahit oldukları gerçeküstü yaşamlar, şiddete meyil ettiren oyunlar, şiddeti ve aylaklığı normalleştiren dizilerle zihni kopan çocuklar ve gençler; gerçekle sanal arasındaki ince çizgiyi kaybettiklerinde hem kendilerine hem de topluma zarar verme potansiyeline sahip kişilere dönüşebiliyorlar. Bu şekilde insanın değerli, önemli ve kutsal olanla bağlarının kopması, normal ile anormalin, gerçek ile sanal olanın sınırlarının muğlaklaşması bütün insanlık adına düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Gerek dünyada gerek ülkemizde yaşadığımız elim olaylara benzer vakalarda bu oyunların ve dizilerin olumsuz etkileri kolaylıkla tespit edilmiştir. Bunun için etkin tedbirlerin alınması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.