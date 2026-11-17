Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Bursa'nın Gemlik ilçesinde yetiştirilen sofralık zeytinler adeta altına dönüştü. Sıra dışı bir yöntemle lüks bir gıdaya dönüşen zeytinlere Dubai, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden adeta talep yağıyor.

KİLOSUNU 250 BİN TL'YE SATIYORLAR

Yaklaşık 150 üretici firmanın yer aldığı, zeytin ve zeytinyağı odaklı dijital pazar yeri platformun kurucusu Levent Usluer, sadece yurt dışına satış yaptıklarını ve talep geldikçe üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yenilebilir altın kullanıyoruz. Zeytini altınla kaplıyoruz ve Orta Doğu ülkelerine, Dubai, Katar, Suudi Arabistan'a gidiyor. 100 gramı 500 dolar, yani kilosu 5 bin dolar ki TL bazında 250 bin liraya denk geliyor. Gemlik sofralık zeytinine katma değer kazandırıp ihraç ediyoruz" dedi.

SİYAH ALTINLARA TALEP YAĞIYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Bircan ise durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bircan, "Siz zeytin üretiyorsunuz, demek ki kaliteli. Yani demek ki bir şeyler yapıyoruz. Böyle dışarıdan duyduğumuz vakit daha hoş oluyor yani. Siyah altın, burada işte. Katırlı Köyü Kooperatifi siyah altını burada. Ama Dubai'ye kadar gitmiş, çok mutlu olduk" dedi.