BİM 24 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta farklı kategorilerde indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturan BİM, bu salı günü temel gıda alışverişinden çocuk ihtiyaçlarına kadar uzanan geniş bir ürün listesi hazırladı. Katalogda ayçiçek yağı, peynir, sucuk, süt ve yoğurt çeşitlerinin yanı sıra bebek bezi, çocuk bakım ürünleri ve atıştırmalıklar da bulunuyor. Simli Body Mist 89 TL, Parfüm 119 TL, Deodorant 65 TL, Oje Seti 329 TL, Katlanabilir Aynalı Tarak 99 TL, Çocuk Makyaj Seti 299 TL'den satışa sunulacak. Peki, BİM 24 Kasım Salı kataloğunda hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? İşte haftanın aktüel ürünleri ve satış fiyatları…

24 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Cips Çeşitleri: 85 TL

Bisküvili Sütlü Çikolata: 55 TL

Bakliyat Cipsi Çeşitleri: 79 TL

Nohut Cipsi Çeşitleri: 59 TL

Patates Cipsi: 95 TL

Kurutulmuş Yaban Mersini: 125 TL

Çekirdek Kahve: 399 TL

Enerji İçeceği: 44,50 TL

Salep / Sıcak Çikolata: 149 TL

Bitki Çayı: 55 TL

Portakal Aromalı Gazlı İçecek: 179 TL

Maden Suyu: 99 TL

%100 Meyve Suyu: 350 TL

Konsantre İçecek Hindistan Cevizi Mix: 249 TL

Kurabiye Çeşitleri: 89 TL

Bütün Fındıklı Çikolata: 33 TL

Nane Aromalı Şekersiz Tablet Şeker: 149 TL

Kakaolu Kremalı, Çikolatalı Granola Serpmeli Tam Tahıllı Tart: 69 TL

Sütlü Çikolata Kaplamalı, Çikolata Parçacıklı Kremalı Kek: 25 TL

Çikolata Kaplı Karamel ve Nuga Bar (Albeni): 63 TL

Nuga Dolgulu Kakaolu Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata: 89 TL

Damla Sakızı ve Meyve Aromalı Karışık Yumuşak Şeker: 109 TL

Bitter Çikolatalı Napoliten Çikolata: 35 TL

Hindistan Cevizli Kek: 15 TL

Çikolata Kaplamalı Fındıklı Kremalı Gofret: 36 TL

Peynirli Kraker: 33,50 TL

Krema Çeşitleri: 149 TL

Kakaolu Fındık Kreması: 99 TL

Vanilya Aromalı / Hindistan Cevizi Aromalı Gofret: 109 TL

Simli Body Mist: 89 TL

Parfüm: 119 TL

Deodorant: 65 TL

Oje Seti: 329 TL

Katlanabilir Aynalı Tarak: 99 TL

Çocuk Makyaj Seti: 299 TL

Dudak Parlatıcı Seti: 259 TL

Dudak Balmı Seti: 189 TL

Islak Mendil (Gabby's Dollhouse): 89 TL

Charmlı Saç Fırçası: 199 TL

Charmlı Gloss: 199 TL

Saç Fırçası: 149 TL

Yara Bandı: 25 TL

Takma Tırnak Seti: 129 TL

Kolye ve Bileklik Seti: 279 TL

Lastik Toka Seti: 99 TL

Anahtarlık: 69 TL

Saç Bandı Seti: 129 TL

Şampuan Çocuk: 109 TL

Tırnak Makası: 89 TL

Diş Fırçası Çocuk: 69 TL

Kız Çocuk Soket Çorap: 29 TL

Kız Çocuk Boxer: 149 TL

Kız Çocuk Atlet: 219 TL

Islak Mendil (Paw Patrol): 25 TL

Şampuan Duş Jeli: 99 TL

Köpük Sabun: 85 TL

Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti: 189 TL

Bebek Banyo Eldiveni: 49 TL

Şekilli Bebek Banyo Sünger: 89 TL

Duş Köpüğü: 299 TL

Çocuk Diş Macunu: 69 TL

Organik Hindistan Cevizi Yağı: 189 TL

Baskılı Mini Cep Mendili: 69 TL

Mutfak Yüzey Temizlik Havlusu: 79 TL

Yetişkin Diş Fırçası: 89 TL

Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi: 569 TL

3. Görsel (Temel Gıda & Süt/Et Ürünleri)

Ayçiçek Yağı: 425 TL

%0,5 Yağlı Süt: 42,50 TL

Piliç Döner: 245 TL

Dilimli Piliç Sucuk: 139 TL

Tavuk Dürüm Tantuni: 59 TL

Dana Macar Salam: 79 TL

Dana Kangal Sucuk: 339 TL

Hindi Salam: 49,50 TL

Çilekli Kefir: 119 TL

Çilekli Süt: 14 TL

Kakaolu Süt: 14 TL

Süt: 14 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri: 399 TL

Labne: 209 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir: 159 TL

Peynir Çeşitleri: 99 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri: 249 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri: 439 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt: 239 TL

Ballı Sürülebilir Krema: 99 TL

Vişne (Donuk): 219 TL

Böğürtlen (Donuk): 145 TL

Fırınlanmış Peynir Helvası: 59 TL

Krem Peynir: 84,50 TL

Probiyotik Yoğurt: 169 TL

22 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

50 inç 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV 18.990 TL

43 inç FULL HD QLED ANDROİD TV 16.990 TL

Tanklı Yazıcı 7.450 TL

Metal Masa Lambası 599 TL

Şarjlı Led Aplik 399 TL

Yazı Tahtası 229 TL

Şarjlı Su Pompası 299 TL

Metalik Dokulu Kulaklık 599 TL

Oyun Konsolu 1.090 TL

Şarjlı Gameboy 699 TL

Mouse 249 TL

Akıllı Saat 399 TL

Oto Cam Suyu 160 TL

Oto Cam Yağmur Kaydırıcı 65 TL

Tam Otomatik Espresso Makine 15.900 TL

El Blender Seti 1.990 TL

Doğrayıcı 1.290 TL

Cam Kettle 990 TL

Şarjlı Dikey Süpürge 5.900 TL

Masaj Tabancası 590 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.990 TL

Dik Durabilen Süpürge 2.490 TL

Smart Tartı 599 TL

Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini 699 TL

Hibrit Tıraş Makinesi 1.390 TL

Epilatör 1.190 TL

Lisanslı Oyun Çadırı 479 TL

Tekli Oyun Hamuru 39 TL

Oyuncak Puset 319 TL

Oyuncak Şirin Şef Seti 199 TL

Masalı Blok Seti 349 TL

Mini Kent 329 TL

Oyuncak Çeşitleri 199 TL

Lale Demeti 189 TL

Çelik Termos 959 TL

Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 599 TL