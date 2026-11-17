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UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Megakent için çifte uyarı verilirken, önümüzdeki günlerde kuvvetli lodos ve sağanak yağışın etkisini arttıracağı belirtildi.
AKOM'un yaptığı uyarıya göre, İstanbul'da yarın lodos etkisini arttıracak. Lodos, saat 11.00'den itibaren kuvvetlenerek devam edecek. Lodosun cuma akşamına kadar fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Rüzgâr hızının saatte 50 ila 85 kilometre arasında değişeceği tahmin edilirken, fırtınaya sağanak yağış da eşlik edecek.
|Tarih
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|18 Kasım Çarşamba
|Lodos fırtınası, yerel yağmur
|15-20 derece
|19 Kasım Perşembe
|Lodos fırtınası, sağanak yağmur
|16-21 derece
|20 Kasım Cuma
|Kuvvetli lodos fırtınası, sağanak yağmur
|15-22 derece
|21 Kasım Cumartesi
|Gök gürültülü sağanak yağmur
|13-18 derece
|22 Kasım Pazar
|Gök gürültülü sağanak yağmur
|13-16 derece
|23 Kasım Pazartesi
|Parçalı ve az bulutlu
|12-17 derece
Kent genelinde sağanak ve lodos etkili olsa da hava sıcaklıkları bahar seviyesine yükselecek. Güneyden gelen ılık havanın etkisiyle İstanbul'da hava sıcaklığı 22 dereceye kadar çıkacak.
17 Kasım Salı günü kentte sabah saatlerinde 15, öğle saatlerinde 18, akşam saatlerinde 16 ve gece saatlerinde 15 derece sıcaklık bekleniyor.
Yapılan açıklamaya göre; 18 Kasım Çarşamba günü lodos fırtınası ve yerel yağışlar etkili olacak. Perşembe günü de fırtına ve sağanak yağış devam edecek.
20 Kasım Cuma günü kuvvetli lodos fırtınasıyla birlikte sağanak yağış beklenirken, hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış bastıracak.