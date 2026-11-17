İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Megakent için çifte uyarı verilirken, önümüzdeki günlerde kuvvetli lodos ve sağanak yağışın etkisini arttıracağı belirtildi.

AKOM SAAT VEREREK UYARDI: FIRTINA GELİYOR

AKOM'un yaptığı uyarıya göre, İstanbul'da yarın lodos etkisini arttıracak. Lodos, saat 11.00'den itibaren kuvvetlenerek devam edecek. Lodosun cuma akşamına kadar fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgâr hızının saatte 50 ila 85 kilometre arasında değişeceği tahmin edilirken, fırtınaya sağanak yağış da eşlik edecek.

İSTANBUL'DA 6 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Tarih Hava Durumu Sıcaklık 18 Kasım Çarşamba Lodos fırtınası, yerel yağmur 15-20 derece 19 Kasım Perşembe Lodos fırtınası, sağanak yağmur 16-21 derece 20 Kasım Cuma Kuvvetli lodos fırtınası, sağanak yağmur 15-22 derece 21 Kasım Cumartesi Gök gürültülü sağanak yağmur 13-18 derece 22 Kasım Pazar Gök gürültülü sağanak yağmur 13-16 derece 23 Kasım Pazartesi Parçalı ve az bulutlu 12-17 derece

SICAKLIKLAR 22 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Kent genelinde sağanak ve lodos etkili olsa da hava sıcaklıkları bahar seviyesine yükselecek. Güneyden gelen ılık havanın etkisiyle İstanbul'da hava sıcaklığı 22 dereceye kadar çıkacak.

17 Kasım Salı günü kentte sabah saatlerinde 15, öğle saatlerinde 18, akşam saatlerinde 16 ve gece saatlerinde 15 derece sıcaklık bekleniyor.

HAFTA SONU GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Yapılan açıklamaya göre; 18 Kasım Çarşamba günü lodos fırtınası ve yerel yağışlar etkili olacak. Perşembe günü de fırtına ve sağanak yağış devam edecek.

20 Kasım Cuma günü kuvvetli lodos fırtınasıyla birlikte sağanak yağış beklenirken, hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış bastıracak.