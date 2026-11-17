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Aydın'ın Didim ilçesinde Jeoloji Mühendisi ve iş insanı Halit Temiz tarafından 14 bin soğanla kapalı alanda deneme amaçlı başlatılan safran üretiminde ilk hasat gerçekleştirildi. Kilosu 1,5 milyon liraya ulaşan fiyatıyla dikkat çeken ürünün, iklimlendirilmiş kapalı sistem sayesinde yüksek verim ve kaliteye ulaştığı bildirilirken, projenin bölge çiftçisi için de yeni bir alternatif oluşturması bekleniyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş insanı tarafından deneme amacıyla kapalı alanda başlatılan safran üretimi olumlu sonuç verdi. İlk olarak 14 bin safran soğanı ile üretime başlayan iş insanı Halit Temiz, oldukça başarılı ve verimli bir ürün yetiştirmeyi başararak hasada başladı. Fiyatı altınla yarışan ve kilosu 1,5 milyon TL'ye satılan safranın bölge çiftçisine de umut olması bekleniyor.
Türkiye'nin değişik illerinde tarım, hayvancılık ve turizm alanında çalışmaları bulunan iş insanı Jeoloji Mühendisi Halit Temiz, geçtiğimiz yıllarda turizm tesisi kurmak için geldiği Aydın'ın Didim ilçesinde ilk olarak kuyu açıp bölgeyi termal suya kavuşturdu. Ardından turizm bölgesinde tarımı da geliştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlatan Temiz, şimdi de ilçede kapalı alanda safran yetiştirmeye başladı. Deneme aşamasını başarı ile tamamlayan Halit Temiz'in yetiştirdiği safranlar hasat edilmeye başlandı.
Safranın anavatanının aslında Ege olduğunu ve safran isminin Santorini Adası'ndan geldiğini kaydeden Halit Temiz, Didim'de bir ilke imza attıklarını belirterek şunları söyledi:
"Safran denince akla Safranbolu'dan önce İran geliyormuş. Yaptığımız araştırmalarda ondan önce de Ege'nin Santorini Adası geliyormuş. Şu anda müzede sergilenen 3 bin 500 yıllık duvar resimlerinde yabancı safranların ilk kez kültüre alındığı yerin Ege Bölgesi olduğu tarihleniyor. Daha sonra İranlılar bunu geliştirmişler. Şu anda Türkiye'nin pek çok yerinde safran üretiliyor. Son 5 yıldır kapalı ortamda dikey tarım olarak uygulanıyor. Ancak Didim'de bu bir ilk."
Kapalı ortamda safran yetiştiriciliğinin pek çok avantajı olduğunu ve olumsuz iklim şartları nedeniyle safran yetişse bile hasat sezonunda tabiattaki arıların insanlardan önce davranması nedeniyle verim ve kalitenin istenilen ölçüde olmadığını kaydeden Halit Temiz, kapalı ortamı safranın istediği şekilde iklimlendirerek üretime başladıklarını ifade etti.
Oldukça hassas davranılan safran hasadında özenle safran soğanının açan çiçekleri toplanıp daha sonra çiçek yapraklarının arasında bulunan safran özleri alınarak has safran elde ediliyor. Paketleme işleminin ardından satışa sunulan bu ürünlerin kilogram fiyatı 1,5 milyon liraya ulaşıyor.