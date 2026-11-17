'SAFRANIN EGE'DE 3 BİN 500 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ VAR'

Safranın anavatanının aslında Ege olduğunu ve safran isminin Santorini Adası'ndan geldiğini kaydeden Halit Temiz, Didim'de bir ilke imza attıklarını belirterek şunları söyledi:

"Safran denince akla Safranbolu'dan önce İran geliyormuş. Yaptığımız araştırmalarda ondan önce de Ege'nin Santorini Adası geliyormuş. Şu anda müzede sergilenen 3 bin 500 yıllık duvar resimlerinde yabancı safranların ilk kez kültüre alındığı yerin Ege Bölgesi olduğu tarihleniyor. Daha sonra İranlılar bunu geliştirmişler. Şu anda Türkiye'nin pek çok yerinde safran üretiliyor. Son 5 yıldır kapalı ortamda dikey tarım olarak uygulanıyor. Ancak Didim'de bu bir ilk."