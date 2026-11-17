Süper Lig'de milli aranın ardından Konyaspor deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Beşiktaş, şampiyonluk yarışından kopmamak ve üst sıralarla puan farkını kapatmak için devre arası transfer planlamasına şimdiden başladı.

Ligde topladığı 22 puanla 4. sırada yer alan Kartal'da tüm gözler orta sahaya yapılacak takviyelere çevrilirken, Başkan Serdal Adalı'nın daha önce adını duyurduğu dünya yıldızı için süreç sezon sonuna ertelendi.

JOE WİLLOCK OPERASYONUNDA BONSERVİS KRİZİ

Siyah-beyazlı ekibin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Joe Willock transferinde İngiliz kulübü Newcastle United yine yüksek bir bonservis bedeli talep etti. Yaz transfer döneminde tecrübeli futbolcu için 20 milyon pound talep eden Ada temsilcisi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki orta saha için bu kez 15 milyon pound bonservis bedeli istedi.

Mevcut piyasa değeri 18 milyon euro civarında gösterilen İngiliz oyuncunun bu yüksek maliyeti karşısında Beşiktaş yönetimi masadan kalkmak yerine alternatif bir strateji belirledi.

SİYAH-BEYAZLILARDAN AKILCI PLAN: SEZON SONUNDA BEDELSİZ!

Yönetim, Newcastle United'ın 10 milyon euronun altına düşmemesi durumunda devre arasında risk almak istemiyor. Siyah-beyazlıların planına göre; sözleşmesinin bitmesine 5 ay kalan yıldız futbolcuyla devre arasında ön protokol imzalanarak transfer sezon sonuna bırakılacak ve bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılması sağlanacak.

Arsenal altyapısında yetişen ve 2021 yazında 29.4 milyon euro bonservis bedeliyle Newcastle United'a transfer olan Joe Willock, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 13 resmi maçta 3 gol ve 1 asitlik bir performans sergiledi. Beşiktaş kurmayları, hem maliyeti düşürmek hem de kadroyu güçlendirmek için bu hamleyi kilit bir adım olarak değerlendiriyor.