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İstanbul
Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında sunulan yeni deliller incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildi.
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatı Rahmi Çelik’in başvurusu üzerine, Sultan Nur Ulu ve Emin Kervanoğlu hakkında kasten öldürme suçuna iştirak iddiasıyla sunulan deliller teknik incelemeye alındı.
"BEN KAPATTIM KAMERALARI"
Dosyaya giren 28 Ekim ve 6 Kasım 2026 tarihli iki uzman raporunda, Güllü’ye atfedilen "Bırak beni", Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Atla camdan" ve "Ben kapattım kameraları" sözleri dikkat çekti.
Kayıtlarda ayrıca kimliği belirlenemeyen bir erkek sesine ait olduğu değerlendirilen konuşmalara da yer verildi. Ancak uzmanlar, ses kayıtlarının tek başına olayın nasıl gerçekleştiğini kesin olarak ortaya koyamayacağını vurguladı.
Öte yandan Güllü’nün ablası Kader Tut’un avukatları, istinaf sürecinde mahkemeye sundukları ek dilekçeyle olay sırasında evde başka bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi. Telefon görüşmeleri, uygulama kayıtları ve daraltılmış baz verilerinin incelenmesi talep edilirken, TÜBİTAK’ın yapacağı teknik incelemenin soruşturmadaki tartışmalı noktaların aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.