Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında sunulan yeni deliller incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildi.

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HABERİN ÖZETİ Güllü dosyasında yeni bomba: Deliller gönderildi, gözler şimdi TÜBİTAK’ta Şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) 2025'teki ölümüyle ilgili davada yeni delillerin incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderildiği yeni bir gelişmedir. Soruşturma kapsamında sunulan yeni deliller, TÜBİTAK'a teknik inceleme için gönderildi. Güllü'ye atfedilen "Bırak beni", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Ben kapattım kameraları" sözleri dikkat çekti. Kayıtlarda kimliği belirlenemeyen bir erkek sesine ait konuşmalar da yer alıyor, ancak ses kayıtlarının olayın nasıl gerçekleştiğini kesin olarak ortaya koyamayacağı vurgulandı. Güllü'nün ablasının avukatları, olay sırasında evde başka bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılmasını talep etti.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatı Rahmi Çelik’in başvurusu üzerine, Sultan Nur Ulu ve Emin Kervanoğlu hakkında kasten öldürme suçuna iştirak iddiasıyla sunulan deliller teknik incelemeye alındı.

"BEN KAPATTIM KAMERALARI"

Dosyaya giren 28 Ekim ve 6 Kasım 2026 tarihli iki uzman raporunda, Güllü’ye atfedilen "Bırak beni", Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Atla camdan" ve "Ben kapattım kameraları" sözleri dikkat çekti.

Kayıtlarda ayrıca kimliği belirlenemeyen bir erkek sesine ait olduğu değerlendirilen konuşmalara da yer verildi. Ancak uzmanlar, ses kayıtlarının tek başına olayın nasıl gerçekleştiğini kesin olarak ortaya koyamayacağını vurguladı.

EVDE DÖRDÜNCÜ BİR KİŞİ Mİ VARDI?

Öte yandan Güllü’nün ablası Kader Tut’un avukatları, istinaf sürecinde mahkemeye sundukları ek dilekçeyle olay sırasında evde başka bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi. Telefon görüşmeleri, uygulama kayıtları ve daraltılmış baz verilerinin incelenmesi talep edilirken, TÜBİTAK’ın yapacağı teknik incelemenin soruşturmadaki tartışmalı noktaların aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.