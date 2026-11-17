Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Münir Özkul, bu kez haklarının gasp edildiği haberleriyle gündemde yerini aldı. Türk sinemasının usta oyuncusunun kızı Şadan Güner Özkul Orhon, babasının hakları için mahkemelik oldu. Orhon, babasının yaşadığı dönemde sadece sinema gösterimlerini kapsayan eserlerinin izinsiz bir şekilde dijital platformlara ve kanallara satıldığını ifade etti. Merhum sanatçının haklarının gasp edildiğini dile getiren Orhon, yapım şirketiyle mahkemelik oldu. Soluğu adliyede alan Orhon, babasının hakları için dava açtı.

MÜNİR ÖZKUL'UN KIZI MAHKEMELİK OLDU!

Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan merhum sanatçı Münir Özkul, magazin gündeminde kızının mahkemelik olduğu haberleriyle yerini aldı. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Özkul'un kızı Şadan Güner Özkul Orhon, babası için soluğu adliyede aldı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Türk sinemasının usta oyuncusu için mahkemelik olan Orhon, babasının yaşadığı dönemde icracı olduğu film eserleri için hak devri yapmadığını belirtti. Orhon'un, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yapım şirketiyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Şadan Güner Özkul Orhon'un babası için harekete geçtiği bu hamle, magazin gündeminde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 5 Ocak 2018 tarihinde Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki evinde 92 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul'un haklarının gasp edildiği öğrenildi. Burç Film şirketi tarafından usta sanatçıya ait çokça eserin izin alınmadan dijital platform ve televizyon kanallarına satılıp gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Münir Özkul'un kızı Şadan Güner Özkul Orhon, bunun üzerine adliyenin yolunu tuttu. Babasının hakları için mücadele eden Orhon, yapım şirketine 10 bin TL manevi tazminat davası açtı. İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilen davada, duruşmanın ilerleyen günlerde görüleceği öğrenildi.

"HAKKI GASP EDİLİYOR"

Yeşilçam kariyerinde sayısız birçok projeye imza atan Münir Özkul'un kızı Şadan Güner Özkul Orhon, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde çarpıcı ifadelere yer verdi. İcracı sıfatıyla babasının eserlerinin o dönemki sinema gösterimlerini kapsadığını belirten Orhon, babası tarafından yapılmış herhangi bir farklı sözleşme ve izin verilme durumunun mümkün olmadığının altını çizdi.

Şadan Güner Özkul Orhon, babasının eserlerinin dijital platform ve televizyon kanallarında izin alınmadan yayınlandığını ve yapımcı şirketinin gelir ederek mirasçıların göz ardı edilmesinin hukuksuzluk olduğunu belirtti. Eski tarihli sinema dönemini kapsayan eserlerin dijital platform, internet ve televizyonu kapsamayacağı, sanatçının rızası dışında yayınların üçüncü kişilere ulaştırılmasının ihlal olduğuna ise dilekçede yer verildi.