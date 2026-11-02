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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:00

Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul'un Kanada'daki hayatı şaşırttı! Meğer 6 restoran işletiyormuş

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul'un yıllardır gözlerden uzak sürdürdüğü hayatı ortaya çıktı. Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı, Bizim Aile'nin Yaşar Usta'sı olarak hafızalara kazınan usta sanatçının oğlunun, babasının izinden gitmek yerine bambaşka bir meslek seçtiği öğrenildi. Kanada'nın Ottawa kentinde yaşayan Ferdi Özkul'un uzun yıllardır aşçılıkla uğraştığı ve bugün altı restoran işlettiği belirtiliyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul'un Kanada'daki hayatı şaşırttı! Meğer 6 restoran işletiyormuş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:00

Münir Özkul'un sinema dünyasında bıraktığı derin izlere rağmen oğlu Ferdi Özkul, kameralardan uzak bir yaşamı tercih etti. Oyunculuk yerine mutfağa yönelen ve hayatını 'da kuran Ferdi Özkul, babasının şöhretinden bağımsız olarak kendi mesleki yolunda ilerledi. Üstelik onunla ilgili en çok merak uyandıran ayrıntı, 'da altı restoranın işletmesini yürüttüğüne dair haberler oldu.

MÜNİR ÖZKUL TİYATRO SAHNELERİNDEN YEŞİLÇAM'A UZANAN BİR EFSANE OLDU

1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Münir Özkul, sanat hayatına henüz lise yıllarında adım attı. 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıkan sanatçı, profesyonel tiyatro kariyerine ise 1948 yılında Aşk Köprüsü oyunuyla başladı.

Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul'un Kanada'daki hayatı şaşırttı! Meğer 6 restoran işletiyormuş

Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde edindiği deneyimlerin ardından İstanbul Şehir Tiyatroları ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev alan Özkul, yıllar içinde Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri haline geldi. Sinemaya geçişiyle birlikte geniş kitleler tarafından tanınan sanatçı, özellikle Ertem Eğilmez imzalı filmlerle unutulmaz bir şöhrete kavuştu.

serisindeki Mahmut Hoca karakteri, onun hafızalara kazınan en önemli rollerinden biri oldu. Ardından Bizim Aile filmindeki Yaşar Usta karakteriyle de izleyicilerin gönlünde özel bir yer edindi. Adile Naşit ile aynı filmlerde oluşturduğu uyum ise Yeşilçam'ın unutulmaz anları arasında yerini aldı.

Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul'un Kanada'daki hayatı şaşırttı! Meğer 6 restoran işletiyormuş

MÜNİR ÖZKUL DÖRT KEZ EVLENDİ, ÜÇ ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Filmlerinde sevgi dolu aile babası rolleriyle tanınan Münir Özkul'un özel hayatı da zaman zaman gündeme geldi. Usta sanatçı hayatı boyunca dört evlilik yaptı ve bu evliliklerden üç çocuğu dünyaya geldi. İlk evliliğini Şadan Özkul Işık ile yapan sanatçının bu evlilikten Ferdi ve Hayriye isimli iki çocuğu oldu. İkinci evliliğini oyuncu Suna Selen ile gerçekleştiren Özkul'un bu birlikteliğinden ise Güner adında bir kızı dünyaya geldi.

Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul'un Kanada'daki hayatı şaşırttı! Meğer 6 restoran işletiyormuş

1974 yılında yaptığı üçüncü evliliği kısa süren sanatçının son eşi Umman Özkul oldu. Aralarında 25 yaş fark bulunan çift, uzun yıllar birlikte yaşadı. Umman Özkul, sanatçının KOAH ve demans nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı son dönemlerinde de kendisini yalnız bırakmadı.

Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul'un Kanada'daki hayatı şaşırttı! Meğer 6 restoran işletiyormuş

BABASININ CENAZESİNDEKİ SÖZLERİ UNUTULMADI

Münir Özkul, 5 Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybettiğinde ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Usta sanatçının cenaze törenine Kanada'dan gelen oğlu Ferdi Özkul'un yaptığı konuşma ise dikkat çekti. Babasının son döneminde yanında bulunan Umman Özkul'a teşekkür eden Ferdi Özkul, törende yaptığı kısa açıklamada, "Benim söyleyeceğim bir şey var, Umman Hanım'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Bu sözler, sanatçının ailesi arasındaki dayanışmayı gözler önüne seren anlardan biri olarak hafızalarda kaldı.

Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul'un Kanada'daki hayatı şaşırttı! Meğer 6 restoran işletiyormuş

 FERDİ ÖZKUL'UN KANADA'DAKİ HAYATI ŞAŞIRTTI

Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul hakkında en çok merak edilen konulardan biri de mesleği ve Kanada'daki yaşamı. Babası gibi sanat dünyasına yönelmeyen Ferdi Özkul'un uzun yıllardır aşçılıkla ilgilendiği ve Ottawa'da yaşadığı biliniyor.
 

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#münir özkul
#Kanada
#Ottawa
#Ferdi Özkul
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