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 | Dilek Ulusan

Münir Özkul'u oynayacak isim belli oldu

Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı Adile filminde başrol oyuncuları netleşmeye başladı. Merakla beklenen filmde Münir Özkul'u oynayacak oyuncu da belli oldu.

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Münir Özkul'u oynayacak isim belli oldu
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 12:16

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı Adile filminin kadrosu oluşmaya başladı. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'i Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan oynayacak.

MÜNİR ÖZKUL'U OYNAYACAK OYUNCU BELLİ OLDU

Filmde efsane oyuncu Münir Özkul'u oynayacak isim de belli oldu. Bu rolü Levent Can üstlendi. Levent Can rolle ilgili; "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.

Münir Özkul'u oynayacak isim belli oldu

'Adile' filminde Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak. Adile filminde Müjde Ar'ı oynayacak Seda Bakan, ünlü oyuncuyla bir araya geldi. Yeni imajını da sosyal medyadan paylaşan Seda Bakan ile Müjde Ar'ın benzerliğine yorum yağdı.

Münir Özkul'u oynayacak isim belli oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

LEVENT CAN KİMDİR?
23 Ağustos 1971 doğumlu Levent Can, Şimdiye dek 50 civarında, oyun, sinema, dizi ve filmde rol almıştır. Oyuncu Kurtlar Vadisi, Umutsuz Ev Kadınları, Kavak Yelleri, Ezel ve Arıza gibi yapımlarda rol aldı.
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