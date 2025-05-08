Münir Özkul'u oynayacak isim belli oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı Adile filminin kadrosu oluşmaya başladı. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'i Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan oynayacak.

MÜNİR ÖZKUL'U OYNAYACAK OYUNCU BELLİ OLDU

Filmde efsane oyuncu Münir Özkul'u oynayacak isim de belli oldu. Bu rolü Levent Can üstlendi. Levent Can rolle ilgili; "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.

'Adile' filminde Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak. Adile filminde Müjde Ar'ı oynayacak Seda Bakan, ünlü oyuncuyla bir araya geldi. Yeni imajını da sosyal medyadan paylaşan Seda Bakan ile Müjde Ar'ın benzerliğine yorum yağdı.