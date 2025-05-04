Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, bundan iki ay önce beyin kanası geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Necip Naşit Özcan'dan acı haber geldi. 27 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki Necip Naşit Özcan, hayatını kaybetti.

NECİP NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Necip Naşit Özcan, 1 Ocak 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Sahneyle ilk buluşmasını 1971 yılında, yönetmenliğini Ferih Egemen’in üstlendiği "Ben Çalmadım" adlı çocuk oyunuyla Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda gerçekleştirdi. Profesyonel tiyatro hayatına ise 1977’de Akbank Çocuk Tiyatrosu’nda adım attı.

1979-1980 yıllarında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nun düzenlediği tiyatro kurslarına katılarak eğitim alan Özcan; Akbank Çocuk Tiyatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü ve Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi pek çok sahnede görev aldıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna dahil oldu. Oyunculuğun yanı sıra birçok oyunun yönetmenliğini de üstlenen Necip Naşit Özcan, bugüne dek 18 televizyon dizisi ve 4 sinema filminde rol aldı.