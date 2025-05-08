Didem Balçın babasına böyle veda etti! Paylaşımı yürekleri dağladı

Çakallarla Dans, Kasaba, Dila Hanım ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol alan Didem Balçın, babasının vefat haberiyle yıkıldı. Apar topar yurt dışından dönen Didem Balçın, babasının cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

DİDEM BALÇIN BABASINA BÖYLE VEDA ETTİ

Didem Balçın babasına veda etti. Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurmuştu. Abdülkadir Mahmut Balçın, 6 Mayıs 2025 Salı günü öğle namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanmış, ardından Eski Topkapı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Didem Balçın, babasına sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti. Didem Balçın paylaşımında; "Canım babam… Gidişin doğru zamanı yok; gidişler hep çok erken. Mükemmel bir babanın kızı olmak bize kalan şans… Bugün neysem, bu bedende ve neredeysem, sayende… Çok fazla şey öğrettin bana ve binlerce öğrencine… Senin o neşeli, sağlıklı olduğun günleri yaşayanlar belki çok geçmişte kaldı ama her biri, seni nasıl hatırladıklarını bana söylediler. Ne çok sevilmişsin sen… En güzeli bu baba… Öyle mükemmelsin ki seni tanıyanlar için. Var olduğun 'an'larda böylesi bilinip hatırlanmak, en güzeli baba… Annemi ve bizi çok güzel sevdin. Güzel sevmeyi bize sen öğrettin… Rahatça uyu şimdi. Binlerce kere teşekkürler sana… Bize hep şiirler okurdun ya… O güzel sesinle. İşte hep öyle kalacaksın bende" dedi.