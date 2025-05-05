Didem Balçın apar topar İstanbul'a döndü! Acı haberi sosyal medyadan paylaştı

Son olarak Bir Zamanlar İstanbul dizisinde rol alan Didem Balçın, aldığı acı haberle yıkıldı. Tiyatro oyunu için yurt dışında olan Didem Balçın, babasının vefat haberiyle Türkiye'ye döndü.

Gönülçelen, Dila Hanım, Diriliş Ertuğrul, ve Çakallarla Dans gibi projelerle adından söz ettiren Didem Balçın, baba acısıyla yıkıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Balçın, apar topar İstanbul'a döndü.

DİDEM BALÇIN BABASINI KAYBETTİ

Didem Balçın, baba acısıyla sarsıldı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 4 Mayıs 2025 Pazar gecesi, canımız babamız Abdülkadir Mahmut Balçın'ı kaybettik. Cenazesi salı günü gerçekleşecek. Detayları ayrıca paylaşacağız. Özlem Balçın - Didem Balçın." dedi.

Didem Balçın son olarak sette geçirdiği kazayla sevenlerini korkutmuştu. Didem Balçın kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Arayan soran herkese teşekkürler. Dün akşam sette ufak bir kaza geçirdim, dikiş atıldı. Hiçbir sorun yok, şu an gayet iyiyim. Canım hocalarım ve arkadaşlarım bir an bile yalnız bırakmadı. Güvenli bir yerde çalıştığınızda bu tür kazalar sadece ne kadar sevildiğinizi anlamanızı sağlıyor. Tekrar arayan soran herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.