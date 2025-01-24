Didem Balçın dizi setinde kaza geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

24 Ocak 2025 12:20 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:20

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul'un çekimleri devam ederken, setten üzücü haber geldi. Dizinin Tuzla'daki setinde oyuncu Didem Balçın kaza geçirdi.

Tuzla​'da bir yıldır inşa edilen sette çekimleri başlayan Bir Zamanlar İstanbul dizisi yakında yayın hayatına başlayacak. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizisinin setinden üzen haber geldi. Didem Balçın dizide kaza geçirerek ağır yaralandı.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN SETİNDE KAZA

Bir Zamanlar İstanbul dizisi 90’lı yıllarda İstanbul’da geçen hikâyesiyle şimdiden merak uyandırdı. Yeni yılın ilk günlerinde sete çıkan dizide Cihangir Ceyhan ve Alina Boz başrolde yer alıyor. Dizinin çekimi Tuzla'da kurulan platolarda gerçekleşirken, setten üzücü haber geldi.

Dizinin kadrosunda yer alan oyuncu Didem Balçın, Tuzla'daki sette kaza geçirdi. Ayağı kayıp düşen ve başı yarılan oyuncunun hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda; Cihangir Ceyhan ve Alina Boz dışında, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, ve Didem Balçın gibi isimler bulunuyor.