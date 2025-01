Oscar Ödülleri 2025 yılı adayları belli oldu

24 Ocak 2025 10:49 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:54

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta gerçekleşecek ödül törenlerinin sunucusu ise ABD’li ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien olacak. "Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri 10 adaylık kazandı. İşte 2025 yılı Oscar Ödülleri adayları...

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ödül, bu yıl 2 Mart tarihinde Los Angeles'ta gerçekleşecek. Los Angeles'ta meydana gelen yangınlar nedeniyle ertelenen ödül törenin bu yıl da sunuculuğunu ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlenecek.

2025 OSCAR​ ÖDÜLLERİ ADAYLARI

En İyi Film

Anora

Emilia Perez

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part 2

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

En İyi Kadın Oyuncu

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofia Gascon, Emilia Perez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Tores, I'm Still Here

En İyi Erkek Oyuncu

Adrien Brody, The Brutalist

Timothee Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldana, Emilia Perez

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

En İyi Yönetmen

Anora, Sean Baker

The Brutalist, Brady Corbet

A Complete Unknown, James Mangold,

Emilia Perez, Jacques Audiard,

The Substance, Coralie Fargeat

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

The Brutalist

Conclave

Nosferatu

Dune: Part 2

Wicked

En İyi Makyaj ve Saç

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked

En İyi Uyarlama Senaryo

A Complete Unknown

Conclave

Emiliz Perez

Nickel Boys

Sing Sing

En iyi Görüntü Yönetmeni

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

En İyi Ses

A Complete Unknown

Dune: Part 2

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

En İyi Kurgu

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

En İyi Belgesel Film

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

En İyi Kısa Animasyon Filmi

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!