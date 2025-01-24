Oscar Ödülleri 2025 yılı adayları belli oldu
Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta gerçekleşecek ödül törenlerinin sunucusu ise ABD’li ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien olacak. "Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri 10 adaylık kazandı. İşte 2025 yılı Oscar Ödülleri adayları...
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ödül, bu yıl 2 Mart tarihinde Los Angeles'ta gerçekleşecek. Los Angeles'ta meydana gelen yangınlar nedeniyle ertelenen ödül törenin bu yıl da sunuculuğunu ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlenecek.
2025 OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLARI
En İyi Film
Anora
Emilia Perez
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part 2
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked
En İyi Kadın Oyuncu
Cynthia Erivo, Wicked
Karla Sofia Gascon, Emilia Perez
Mikey Madison, Anora
Demi Moore, The Substance
Fernanda Tores, I'm Still Here
En İyi Erkek Oyuncu
Adrien Brody, The Brutalist
Timothee Chalamet, A Complete Unknown
Colman Domingo, Sing Sing
Ralph Fiennes, Conclave
Sebastian Stan, The Apprentice
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Monica Barbaro, A Complete Unknown
Ariana Grande, Wicked
Felicity Jones, The Brutalist
Isabella Rossellini, Conclave
Zoe Saldana, Emilia Perez
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Yura Borisov, Anora
Kieran Culkin, A Real Pain
Edward Norton, A Complete Unknown
Guy Pearce, The Brutalist
Jeremy Strong, The Apprentice
En İyi Yönetmen
Anora, Sean Baker
The Brutalist, Brady Corbet
A Complete Unknown, James Mangold,
Emilia Perez, Jacques Audiard,
The Substance, Coralie Fargeat
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
The Brutalist
Conclave
Nosferatu
Dune: Part 2
Wicked
En İyi Makyaj ve Saç
A Different Man
Emilia Perez
Nosferatu
The Substance
Wicked
En İyi Uyarlama Senaryo
A Complete Unknown
Conclave
Emiliz Perez
Nickel Boys
Sing Sing
En iyi Görüntü Yönetmeni
The Brutalist
Dune: Part 2
Emilia Perez
Maria
Nosferatu
En İyi Ses
A Complete Unknown
Dune: Part 2
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot
En İyi Kurgu
Anora
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked
En İyi Belgesel Film
Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d’Etat
Sugarcane
En İyi Kısa Animasyon Filmi
Beautiful Men
In the Shadow of Cypress
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!