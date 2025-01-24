Oscar Ödülleri 2025 yılı adayları belli oldu

24 Ocak 2025 10:49 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:54

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta gerçekleşecek ödül törenlerinin sunucusu ise ABD’li ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien olacak. "Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri 10 adaylık kazandı. İşte 2025 yılı Oscar Ödülleri adayları...

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ödül, bu yıl 2 Mart tarihinde Los Angeles'ta gerçekleşecek. Los Angeles'ta meydana gelen yangınlar nedeniyle ertelenen ödül törenin bu yıl da sunuculuğunu ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlenecek. 2025 OSCAR​ ÖDÜLLERİ ADAYLARI En İyi Film Anora Emilia Perez The Brutalist A Complete Unknown Conclave Dune: Part 2 I'm Still Here Nickel Boys The Substance Wicked En İyi Kadın Oyuncu Cynthia Erivo, Wicked Karla Sofia Gascon, Emilia Perez Mikey Madison, Anora Demi Moore, The Substance Fernanda Tores, I'm Still Here En İyi Erkek Oyuncu Adrien Brody, The Brutalist Timothee Chalamet, A Complete Unknown Colman Domingo, Sing Sing Ralph Fiennes, Conclave Sebastian Stan, The Apprentice En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Monica Barbaro, A Complete Unknown Ariana Grande, Wicked Felicity Jones, The Brutalist Isabella Rossellini, Conclave Zoe Saldana, Emilia Perez En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Yura Borisov, Anora Kieran Culkin, A Real Pain Edward Norton, A Complete Unknown Guy Pearce, The Brutalist Jeremy Strong, The Apprentice En İyi Yönetmen Anora, Sean Baker The Brutalist, Brady Corbet A Complete Unknown, James Mangold, Emilia Perez, Jacques Audiard, The Substance, Coralie Fargeat En İyi Prodüksiyon Tasarımı The Brutalist Conclave Nosferatu Dune: Part 2 Wicked En İyi Makyaj ve Saç A Different Man Emilia Perez Nosferatu The Substance Wicked En İyi Uyarlama Senaryo A Complete Unknown Conclave Emiliz Perez Nickel Boys Sing Sing En iyi Görüntü Yönetmeni The Brutalist Dune: Part 2 Emilia Perez Maria Nosferatu En İyi Ses A Complete Unknown Dune: Part 2 Emilia Perez Wicked The Wild Robot En İyi Kurgu Anora The Brutalist Conclave Emilia Perez Wicked En İyi Belgesel Film Black Box Diaries No Other Land Porcelain War Soundtrack to a Coup d’Etat Sugarcane En İyi Kısa Animasyon Filmi Beautiful Men In the Shadow of Cypress Magic Candies Wander to Wonder Yuck!