Trabzonspor Persepolis maç sonucu kaç kaç? Fırtına aradığını bulamadı

Hazırlık çalışmalarına Erzurum’da devam eden Trabzonspor hazırlık maçında Persepolis ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Bordo mavili ekip, pozisyonlar yaratmasına rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı.

Maçın ilk yarısında baskı kuran Karadeniz ekibi gol fırsatlarını değerlendiremedi. İran ekibi de oyuna ortak olmaya başladıktan sonra pozisyonlar bulsa da dengeyi bir türlü bozamadı.

Karşılaşma böylece 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İlk hazırlık maçında Trabzonspor Araz-Nahçıvan'a 3-2 yenilirken, ikinci maçında ise İran ekibi Zob Ahan'ı 4-0 mağlup etmişti.

Öte yandan Bordo mavililer, ligin ilk maçında 11 Ağustos'ta Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak.