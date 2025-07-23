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 | Yusuf Özgür Bülbül

Arda Turan'dan dikkat çeken Beşiktaş sözleri: Başımıza iş alırız

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın Beşiktaş'a karşı oynayacakları zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Turan, Beşiktaş'a duyulması gereken saygının önemini vurgulayarak, "Karşımızda Beşiktaş var, buna saygı duymazsak başımıza iş alırız" dedi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 19:58

Teknik Direktörü , yarın ’a karşı zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Basın toplantısında konuşan Arda Turan, kendi ülkesine Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü olarak gelmenin kendisi için heyecan verici ve özel bir hikaye olduğunu belirtti.

"GENÇ VE REKABETÇİYİZ"

Beşiktaş'ı kulübü, kültürü, taraftarı, teknik direktörü ve futbolcularıyla özel bir camia olarak nitelendiren Turan, siyah-beyazlıların en başarısız sezonlarında bile Fenerbahçe, Galatasaray ve Athletic Bilbao gibi güçlü takımları yenebildiğine dikkat çekti. Bu tür maçlarda doğru anları oynamanın kritik olduğunu vurgulayan Turan, Beşiktaş'ın oyunu değiştirebilecek birçok oyuncuya sahip olmasının rekabeti artırdığını ifade etti. Kendi takımlarının da genç ve rekabetçi oyunculardan oluştuğunu belirten Turan, yarın geri adım atmadan kendi oyunlarını sergileyeceklerini ve hangi takımın elenirse yazık olacağını sözlerine ekledi.

Arda Turan'dan dikkat çeken Beşiktaş sözleri: Başımıza iş alırız

"ZOR BİR STAT"

38 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlı takıma Dolmabahçe’de rakip olmanın her zaman zor olduğunu aktardı. Turan, "Beşiktaş’ın seyircisini zaten dünyanın en önemli taraftarlından biri. Hayatım boyunca rekabet ettiğim bir camia ama bunun sevgi ve dostluk içinde yaptığımızı düşünüyorum. Zor bir stat, buna hazır olacağız. Beşiktaş ile oynamak dünyadaki bütün takımlar için zor. oyuncularıma bunu anlattım" cümlelerine yer verdi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN TAKIM HEDEFİ"

Kişisel hedeflerinden daha çok takım hedefini düşündüğünü sözlerine ekleyen Arda Turan, "Kariyerim için hikayesi açısından önemli bir maç ama bir şeyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Benim hayalim, uzun vadeli bir yapı oluşturmak. Bu maç, sezonumuz için oyuncularımızın gelişimi için önemli bir maç. Tam tersi olursa üzülürüm ama gelişimimizi etkilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan'dan dikkat çeken Beşiktaş sözleri: Başımıza iş alırız

"SAYGI DUYMAZSAK BAŞIMIZA İŞ ALIRIZ"

Ukrayna ekibinin teknik direktörü, anları doğru oynamaları gerektiğini yineleyerek, "Bu statta ne kadar cesur oynanabilirse o kadar cesur oynayacağız. Bazen iyi savunmak da cesarettir. Anları doğru oynamak önemli. Shakhtar gibi oynamaya çalışacağız. Karşımızda Beşiktaş var, buna saygı duymazsak başımıza iş alırız" dedi.

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ETİKETLER
#beşiktaş
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#türk futbol
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#Beşiktaş Vs Shakhtar
#Futbol
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