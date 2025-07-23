Altın alacaklar dikkat! Gümüş fırtınası esiyor: Zirveyi gördü, yıl sonu için fiyat verdiler

Küresel piyasalarda altın fiyatları takip edilirken gümüş yatırımcıya büyük sürpriz yaptı. Yükselişini sürdüren gümüş 2011'den bu yana en yüksek seviyesine geldi. Gümüş fiyatları, ABD'nin gümrük tarifeleri politikasına ilişkin endişeler, spot piyasadaki daralma işaretleri ve yatırımcıların altına alternatif olan yatırım araçlarına ilgisinin artmasıyla Çarşamba günü yaklaşık 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA ONS BAŞINA ARTIŞ

Spot gümüş, ons başına %0,3 artışla 39,40 dolara çıktı. Hem kıymetli hem de endüstriyel bir metal olan gümüş, bu yıl %36 değer kazanarak altının %31'lik büyümesini geride bıraktı ve ons başına 40 dolarlık kritik seviyeye çok yaklaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren bakıra yüzde 50 ithalat vergisi getirme planı ve ABD'nin Meksika'ya ithalat vergileri uygulaması, Temmuz ayında ABD vadeli gümüş ve diğer metallerin Londra endekslerine karşı primini artırdı ve spot piyasada kiralama oranlarında artışa yol açtı.

TRUMP'IN ADIMLARI

Altın, gümüş, platin ve paladyum Trump'ın Nisan ayındaki karşılıklı tarifelerinden hariç tutulmuştu ancak MKS PAMP'ta metal stratejisi başkanı Nicky Shiels, "geniş piyasa bu şekilde işlem yapmıyor ve Comex bakır el kitabından bir sayfa alıyor" dedi.

GÜMÜŞ İÇİN TAHMİN

Shiels'e göre spot gümüş fiyatları bu yıl ons başına 42 dolara ulaşabilir. WisdomTree'de emtia stratejisti olan Nitesh Shah, mevcut ivmenin kısa vadede gümüşü ons başına 40 doların üzerine çıkaracak kadar güçlü olabileceğini söyledi.

Diğer yabancı kurumlar da gümüş için tahminde bulundu: