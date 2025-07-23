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 | Murat Makas

Altın alacaklar dikkat! Gümüş fırtınası esiyor: Zirveyi gördü, yıl sonu için fiyat verdiler

Gümüş fiyatlarının son dönemdeki yükselişi, altınla olan oranını son 7 ayın en güçlü seviyesine çıkardı. Gümüş, 51 liranın üzerine çıkarken ons tarafında 39,37 doları görerek son 14 yılın zirvesine yükseldi. Gümüşün yükselişi hız kazanırken ekonomistler yıl sonu için çarpıcı tahminde bulundu.

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Altın alacaklar dikkat! Gümüş fırtınası esiyor: Zirveyi gördü, yıl sonu için fiyat verdiler
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 19:20

Küresel piyasalarda takip edilirken yatırımcıya büyük sürpriz yaptı. Yükselişini sürdüren gümüş 2011'den bu yana en yüksek seviyesine geldi. , ABD'nin gümrük tarifeleri politikasına ilişkin endişeler, spot piyasadaki daralma işaretleri ve yatırımcıların altına alternatif olan araçlarına ilgisinin artmasıyla Çarşamba günü yaklaşık 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA ONS BAŞINA ARTIŞ

Spot gümüş, ons başına %0,3 artışla 39,40 dolara çıktı. Hem kıymetli hem de endüstriyel bir metal olan gümüş, bu yıl %36 değer kazanarak altının %31'lik büyümesini geride bıraktı ve ons başına 40 dolarlık kritik seviyeye çok yaklaştı.

Altın alacaklar dikkat! Gümüş fırtınası esiyor: Zirveyi gördü, yıl sonu için fiyat verdiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren bakıra yüzde 50 ithalat vergisi getirme planı ve ABD'nin Meksika'ya ithalat vergileri uygulaması, Temmuz ayında ABD vadeli gümüş ve diğer metallerin Londra endekslerine karşı primini artırdı ve spot piyasada kiralama oranlarında artışa yol açtı.

Altın alacaklar dikkat! Gümüş fırtınası esiyor: Zirveyi gördü, yıl sonu için fiyat verdiler

TRUMP'IN ADIMLARI

Altın, gümüş, platin ve paladyum Trump'ın Nisan ayındaki karşılıklı tarifelerinden hariç tutulmuştu ancak MKS PAMP'ta metal stratejisi başkanı Nicky Shiels, "geniş piyasa bu şekilde işlem yapmıyor ve Comex bakır el kitabından bir sayfa alıyor" dedi.

GÜMÜŞ İÇİN TAHMİN

Shiels'e göre spot gümüş fiyatları bu yıl ons başına 42 dolara ulaşabilir. WisdomTree'de emtia stratejisti olan Nitesh Shah, mevcut ivmenin kısa vadede gümüşü ons başına 40 doların üzerine çıkaracak kadar güçlü olabileceğini söyledi.

Altın alacaklar dikkat! Gümüş fırtınası esiyor: Zirveyi gördü, yıl sonu için fiyat verdiler

Diğer yabancı kurumlar da gümüş için tahminde bulundu:

Altın alacaklar dikkat! Gümüş fırtınası esiyor: Zirveyi gördü, yıl sonu için fiyat verdiler

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