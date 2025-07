Galatasaray Cagliari CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya’daki kampında önemli bir sınav verecek. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile özel bir maçta karşılaşacak.

Galatasaray, Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında, “Summer Series Upper Austria” organizasyonu çerçevesinde Cagliari ile mücadele edecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30’da başlayacak ve canlı yayınla ekranlara gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Cagliari maçında yeni transferler ve mevcut kadrosunun performansını test etme fırsatı bulacak. Galatasaray, daha önce İstanbul’da Ümraniyespor’u 5-2, Avusturya’da ise Admira Wacker’i 2-1 yenerek hazırlık maçlarında olumlu sonuçlar aldı.

Galatasaray ile Cagliari arasındaki hazırlık maçı, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç, S Sport Plus kullanıcıları için şifresiz olarak izlenebilecek ve taraftarlar karşılaşmayı farklı cihazlardan canlı takip edebilecek.

Galatasaray’ın Cagliari karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i şu şekilde:

Jankat Yılmaz, Cuesta, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Sara, Eyüp Aydın, Zaniolo, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

Sarı-kırmızılı ekibin, bu maçta genç oyuncularla deneyimli isimleri harmanlayarak takım uyumunu artırması bekleniyor. Cagliari maçı, Galatasaray’ın savunma, orta saha ve hücum hatlarındaki performansını değerlendirmek için önemli bir fırsat olacak.

Maç, TSİ 20.30’da Linz’teki Raiffeisen Arena’da oynanacak ve S Sport Plus kullanıcıları maçı şifresiz izleyebilecek.

