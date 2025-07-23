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Galatasaray Cagliari CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Galatasaray Cagliari maçı canlı yayın ile hangi kanalda ekranlara geleceği belli oldu. Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya’da düzenlediği kampta İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. “Summer Series Upper Austria” organizasyonu çerçevesinde oynanacak maç, Linz’teki Raiffeisen Arena’da gerçekleşecek ve sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi form durumunu test edecek. İşte Galatasaray Cagliari canlı yayın bilgileri…

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Galatasaray Cagliari CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 19:38

, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ’daki kampında önemli bir sınav verecek. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya Serie A takımlarından ile özel bir maçta karşılaşacak.

GALATASARAY CAGLİARİ CANLI İZLE

Galatasaray, Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında, “Summer Series Upper Austria” organizasyonu çerçevesinde Cagliari ile mücadele edecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30’da başlayacak ve canlı yayınla ekranlara gelecek.

Galatasaray Cagliari CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Sarı-kırmızılı ekip, Cagliari maçında yeni transferler ve mevcut kadrosunun performansını test etme fırsatı bulacak. Galatasaray, daha önce İstanbul’da Ümraniyespor’u 5-2, Avusturya’da ise Admira Wacker’i 2-1 yenerek hazırlık maçlarında olumlu sonuçlar aldı.

GALATASARAY CAGLİARİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Cagliari arasındaki , platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç, S Sport Plus kullanıcıları için şifresiz olarak izlenebilecek ve taraftarlar karşılaşmayı farklı cihazlardan canlı takip edebilecek.

Galatasaray Cagliari CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

S Sport Plus, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler, Samsung Tizen 3.0 (2017 ve sonrası), Vestel ve Regal (2018 ve sonrası), Arçelik, Grundig, Beko (2019 ve sonrası), Philips, Sony, Toshiba Android Smart TV’ler, Xiaomi Mi Box ve Mi Stick, Xbox Series X|S ve Xbox One cihazlarında izlenebiliyor. Evinizde veya iş yerinizde bu cihazlara sahipseniz Galatasaray Cagliari maçını S Sport Plus ile izleyebilirsiniz.

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇ KADROSU

Galatasaray’ın Cagliari karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i şu şekilde:

Jankat Yılmaz, Cuesta, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Sara, Eyüp Aydın, Zaniolo, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

Galatasaray Cagliari CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Sarı-kırmızılı ekibin, bu maçta genç oyuncularla deneyimli isimleri harmanlayarak takım uyumunu artırması bekleniyor. Cagliari maçı, Galatasaray’ın savunma, orta saha ve hücum hatlarındaki performansını değerlendirmek için önemli bir fırsat olacak.

GALATASARAY CAGLİARİ NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Cagliari maçı, S Sport Plus platformu üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Taraftarlar, maçı Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler, Samsung Tizen 3.0, Vestel, Regal, Arçelik, Grundig, Beko, Philips, Sony, Toshiba Android Smart TV’ler, Xiaomi Mi Box, Mi Stick, Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları üzerinden izleyebilecek.

Maç, TSİ 20.30’da Linz’teki Raiffeisen Arena’da oynanacak ve S Sport Plus kullanıcıları maçı şifresiz izleyebilecek.

Galatasaray Cagliari CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Galatasaray’ın Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçı, S Sport Plus platformunda şifresiz olarak yayınlanacak ve saat 20.30’da başlayacak. Galatasaray Cagliari maçını izlemek isteyen taraftarların, S Sport Plus kullanıcısı olması gerekecek.

Galatasaray Cagliari CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

S SPORT PLUS GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI İZLE

S Sport Plus, kullanıcılarına Galatasaray Cagliari maçını şifresiz olarak taraftarlara sunacak ve yayın, saat 20.30’da başlayacak. Cagliari maçı Galatasaray’ın Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşması olacak ve sarı-kırmızılılar, müsabakanın ardından Türkiye’ye dönerek hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

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