Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Kuraklık Meriç Nehri'ni vurdu: Hidroelektrik santralinden su salındı!

Edirne'de etkili olan kuraklık ve debilerin düşmesi nedeniyle tarımsal sulamaya katkı sağlamak amacıyla hidroelektrik santralinin suyu Meriç Nehri'ne salındı. Vali Yunus Sezer, bölgede incelemelerde bulundu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 18:20
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 18:31

'de nedeniyle su seviyesi düşen 'ne, üreticilerin tarımsal ihtiyacını karşılamak amacıyla Meriç Nehri Elektrik Santrali'nden su bırakıldı. Özellikle üreticilerinin artan sulama ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

Kuraklık Meriç Nehri'ni vurdu: Hidroelektrik santralinden su salındı!



Bölgede uzun süredir etkili olan kuraklık, tarımsal üretimi tehdit eder hale geldi. Sulama sıkıntısı yaşayan çiftçiler için harekete geçen yetkililer, Meriç Nehri Elektrik Santrali'nden nehir yatağına su bırakılmasına karar verdi.

Kuraklık Meriç Nehri'ni vurdu: Hidroelektrik santralinden su salındı!


YERİNDE İNCELEDİLER

Santralden yapılan su salımı ile başta çeltik ekicileri olmak üzere tüm üreticilerin tarlalarının kademeli olarak sulanması planlanıyor. Yapılan müdahaleyle kuraklık nedeniyle oluşabilecek ürün kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, elektrik santralinde gerçekleştirilen su salımını yerinde inceledi.

"ÜRÜN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Vali Sezer yaptığı açıklamada, "Kuraklıkla mücadele kapsamında üreticilerimizin bu sezonu ürün kaybı yaşamadan atlatmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle çeltik üreticilerimizin sulama ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirler alındı" dedi.

Eski Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin ise yapılan uygulamada planlama eksikliği olduğunu dile getirerek, "Meriç üzerindeki lastik savak gövdeli barajda biriken yaklaşık 2 milyon metreküp su Meriç yatağına bırakıldı. Ancak bu mini santraldeki her biri 150 kW olan 14 Arşimet burgu türbini, nehir debisine göre kademeli olarak devreye alınmalıydı. Türbinlerin her biri 4-5 metreküp/saniye debiyle çalışıyor. Su kontrollü biçimde salınsaydı hem enerji üretilecekti hem de nehir yatağında kayıplar azaltılacaktı. Bu yöntemle İpsala bölgesine daha fazla su ulaşabilirdi" dedi.

Salınan suyun büyük kısmının nehir yatağında kaybolduğunu belirten Erkin, yalnızca az miktarda suyun İpsala'daki çeltik arazilerine ulaşabildiğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul Beykoz'da orman yangını! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
ETİKETLER
#edirne
#kuraklık
#sulama
#çeltik
#meriç nehri
#Tarımsal Üretim
#Su Kaybı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.