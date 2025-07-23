Kuraklık Meriç Nehri'ni vurdu: Hidroelektrik santralinden su salındı!

Edirne'de kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç Nehri'ne, üreticilerin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Meriç Nehri Elektrik Santrali'nden su bırakıldı. Özellikle çeltik üreticilerinin artan sulama ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.





Bölgede uzun süredir etkili olan kuraklık, tarımsal üretimi tehdit eder hale geldi. Sulama sıkıntısı yaşayan çiftçiler için harekete geçen yetkililer, Meriç Nehri Elektrik Santrali'nden nehir yatağına su bırakılmasına karar verdi.



YERİNDE İNCELEDİLER

Santralden yapılan su salımı ile başta çeltik ekicileri olmak üzere tüm üreticilerin tarlalarının kademeli olarak sulanması planlanıyor. Yapılan müdahaleyle kuraklık nedeniyle oluşabilecek ürün kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, elektrik santralinde gerçekleştirilen su salımını yerinde inceledi.

"ÜRÜN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Vali Sezer yaptığı açıklamada, "Kuraklıkla mücadele kapsamında üreticilerimizin bu sezonu ürün kaybı yaşamadan atlatmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle çeltik üreticilerimizin sulama ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirler alındı" dedi.

Eski Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin ise yapılan uygulamada planlama eksikliği olduğunu dile getirerek, "Meriç üzerindeki lastik savak gövdeli barajda biriken yaklaşık 2 milyon metreküp su Meriç yatağına bırakıldı. Ancak bu mini santraldeki her biri 150 kW olan 14 Arşimet burgu türbini, nehir debisine göre kademeli olarak devreye alınmalıydı. Türbinlerin her biri 4-5 metreküp/saniye debiyle çalışıyor. Su kontrollü biçimde salınsaydı hem enerji üretilecekti hem de nehir yatağında kayıplar azaltılacaktı. Bu yöntemle İpsala bölgesine daha fazla su ulaşabilirdi" dedi.

Salınan suyun büyük kısmının nehir yatağında kaybolduğunu belirten Erkin, yalnızca az miktarda suyun İpsala'daki çeltik arazilerine ulaşabildiğini ifade etti.