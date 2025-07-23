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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Al Ittihad maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Hazırlık maçında Jose Mourinho'nun ilk 11'i

Fenerbahçe, Portekiz kampı kapsamında bugün 3. hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad karşısında çıkacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Al Ittihad maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor. Karşılaşma bugün saat 22.00'de oynanacak.

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Fenerbahçe Al Ittihad maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Hazırlık maçında Jose Mourinho'nun ilk 11'i
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 18:26

'i geçtiğimiz sezon 2. sırada tamamlayan , şampiyonluk parolasıyla yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor. Teknik direktör liderliğinde çalışmalar kapsamında sarı-lacivertliler, Portimonense ve UD Leiria ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların ikisinde de galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bugün Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe - maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Al Ittihad maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Hazırlık maçında Jose Mourinho'nun ilk 11'i

FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao, Talisca ve İsmail Yüksek mücadelede forma giymeyecek.

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad tarafında ise sol bek pozisyonunda oynayan Hassan Kadesh ve kaleci Predrag Rajkovic karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle yer almayacaklar.

Fenerbahçe Al Ittihad maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Hazırlık maçında Jose Mourinho'nun ilk 11'i

FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Al Ittihad mücadelesinde teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni transfer 'ı ilk 11'de başlatması bekleniyor. Sarı-lacivertlilere Al-Nassr'dan transfer olan yıldız futbolcu ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe Al Ittihad maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Hazırlık maçında Jose Mourinho'nun ilk 11'i

Fenerbahçe - Al Ittihad maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Livakovic, Archie Brown, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, İrfan Can Eğribayat, Oğuz Aydın, Szymanski, Cengiz Ünder, Jhon Duran

ETİKETLER
#süper lig
#jose mourinho
#hazırlık maçı
#al ıttihad
#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Aktüel
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