Fenerbahçe Al Ittihad maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Hazırlık maçında Jose Mourinho'nun ilk 11'i

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde çalışmalar kapsamında sarı-lacivertliler, Portimonense ve UD Leiria ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların ikisinde de galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bugün Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Al Ittihad maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de hazırlık maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao, Talisca ve İsmail Yüksek mücadelede forma giymeyecek.

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad tarafında ise sol bek pozisyonunda oynayan Hassan Kadesh ve kaleci Predrag Rajkovic karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle yer almayacaklar.

FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Al Ittihad mücadelesinde teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni transfer Jhon Duran'ı ilk 11'de başlatması bekleniyor. Sarı-lacivertlilere Al-Nassr'dan transfer olan yıldız futbolcu ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe - Al Ittihad maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Livakovic, Archie Brown, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, İrfan Can Eğribayat, Oğuz Aydın, Szymanski, Cengiz Ünder, Jhon Duran