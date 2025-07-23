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 | Sumru Tarhan

KPSS geç başvuru saat kaçta bitiyor? Ücreti ve tarihi duyuruldu

ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS için bekleyiş devam ediyor. Normal başvuru sürecini kaçıranlar için geç başvuru imkanı sunulurken geç başvuru ücretleri %50 artırımlı olarak belirlendi.

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KPSS geç başvuru saat kaçta bitiyor? Ücreti ve tarihi duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 17:51

2025 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025- A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül'de yapılacak. Başvuru sürecini kaçıranlar ise geç başvuru ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU SAAT KAÇTA BİTİYOR?

tarafından uygulanacak olan KPSS sınavına kısa süre kala başvurular alınıyor. Normal başvuru tarihlerini kaçıranlar 23-24 Temmuz aralığında geç başvuru yapabilecek.

KPSS geç başvuru saat kaçta bitiyor? Ücreti ve tarihi duyuruldu

Adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan geç başvuru yapabiliyor. Başvurular 24 Temmuz günü 23:59'a kadar yapılabilecek.

KPSS geç başvuru saat kaçta bitiyor? Ücreti ve tarihi duyuruldu

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2025?

2025 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bu yıl 7 Eylül'de gerçekleşecek. Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül'de yapılacak. Sonuçlarının 10 Ekim'de açıklanacağı sınav başvuru ücretleri belirlendi.

Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi başvuru ücretleri geç başvuru döneminde %50 artırımlı olarak ödenirken KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için 855 TL olan ücret KPSS Alan Bilgisi Oturumları her bir oturum için ücret 525 TL olarak ödenecek.

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ETİKETLER
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#ösym
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#Aktüel
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