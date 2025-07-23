KPSS geç başvuru saat kaçta bitiyor? Ücreti ve tarihi duyuruldu

2025 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül'de yapılacak. Başvuru sürecini kaçıranlar ise geç başvuru ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek.
ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS sınavına kısa süre kala başvurular alınıyor. Normal başvuru tarihlerini kaçıranlar 23-24 Temmuz aralığında geç başvuru yapabilecek.
Adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan geç başvuru yapabiliyor. Başvurular 24 Temmuz günü 23:59'a kadar yapılabilecek.
2025 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bu yıl 7 Eylül'de gerçekleşecek. Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül'de yapılacak. Sonuçlarının 10 Ekim'de açıklanacağı sınav başvuru ücretleri belirlendi.
Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi başvuru ücretleri geç başvuru döneminde %50 artırımlı olarak ödenirken KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için 855 TL olan ücret KPSS Alan Bilgisi Oturumları her bir oturum için ücret 525 TL olarak ödenecek.