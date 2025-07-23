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 | Hüseyin Bahcivan

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM başvuruların başladığını açıkladı

İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için yapılan KPSS A Grubu geç başvuruları bugün başladı. Başvuruların başlamasının ardından KPSS geç başvuru ücretinin ne kadar olduğu gündeme geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda KPSS geç başvuru ücretlerinin ne kadar olduğu duyuruldu.

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KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM başvuruların başladığını açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 10:54

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı () A Grubu geç başvurularının başladığı duyuruldu. 23-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan geç başvuruların ücreti adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS geç başvuru ücretinin ne kadar olduğu ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM başvuruların başladığını açıkladı

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS Kılavuzu A Grubu'nda yer alan bilgilere göre geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak yatırılacak. Bu kapsamda geç başvuru döneminde başvuracak olan adayların Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu için 855 TL, Alan bilgisi oturumlarının her biri için ise 525 TL ödemesi gerekecek.

Geç başvuru döneminde başvuru yapacak olan adayların ücretleri 23-24 Temmuz tarihlerinde yatırması gerekiyor. Geç başvurular 24 Temmuz 2025 saat 23.59'da sona erecek.

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM başvuruların başladığını açıkladı

2025 KPSS A GRUBU SINAVI NE ZAMAN?

KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi oturumları ise ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak.

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM başvuruların başladığını açıkladı

KPSS A GRUBU SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

KPSS A Grubu sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. ÖSYM genel olarak sınavdan 10 gün önce giriş belgelerini adayların erişimine açıyor. KPSS A Grubu sınavında da bu durumun geçerli olacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
#kpss
#ösym
#sınav tarihi
#Kpss Geç Başvuru
#Kamu Personeli Sınavı
#Sınav Ücreti
#Aktüel
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