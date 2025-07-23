KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM başvuruların başladığını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu geç başvurularının başladığı duyuruldu. 23-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan geç başvuruların ücreti adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS geç başvuru ücretinin ne kadar olduğu ÖSYM tarafından açıklandı.
ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS Kılavuzu A Grubu'nda yer alan bilgilere göre geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak yatırılacak. Bu kapsamda geç başvuru döneminde başvuracak olan adayların Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu için 855 TL, Alan bilgisi oturumlarının her biri için ise 525 TL ödemesi gerekecek.
Geç başvuru döneminde başvuru yapacak olan adayların ücretleri 23-24 Temmuz tarihlerinde yatırması gerekiyor. Geç başvurular 24 Temmuz 2025 saat 23.59'da sona erecek.
KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi oturumları ise ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak.
KPSS A Grubu sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. ÖSYM genel olarak sınavdan 10 gün önce giriş belgelerini adayların erişimine açıyor. KPSS A Grubu sınavında da bu durumun geçerli olacağı tahmin ediliyor.