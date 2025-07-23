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 | Murat Makas

Yan bakma kavgasında tutuklama kararı! 3 yaralı, 7 gözaltı

Isparta'da Toptancılar Sitesi'nde iki grup arasında yan bakma kavgası çıktı. Kavga sonrası 3 kişi yaralandı 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şahıstan 2'si tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi verildi.

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Yan bakma kavgasında tutuklama kararı! 3 yaralı, 7 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 18:22

Isparta’nın Sanayi Mahallesi Toptancılar Sitesi’nde bir marketin önünde yan bakma sebebiyle çıktı. Edinilen bilgilere göre, "yan bakma" gerekçesiyle Adem T., Batuhan K., Sıla K. ile Yılmaz Can B., Ömer T. ve Sabri E. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Yan bakma kavgasında tutuklama kararı! 3 yaralı, 7 gözaltı

SERİ NUMARASIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Çıkan kavgada Adem T. sol bacağına isabet eden üç saçma ile, Batuhan K. ve Sıla K. ise darp sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 adet ibaresiz ve seri numarasız av tüfeği, 1 adet 7.65 mm , 7 adet dolu 7.65 mm fişek, 5 dolu ve 2 boş av tüfeği kartuşu ile 2 adet deforme çekirdek ele geçirildi. Deforme çekirdeklerin bir araca isabet ettiği tespit edildi. Silah kullandığı belirlenen Ömer T. isimli şahsın üzerinde ise 1 adet tabanca ve 1 adet dolu 9 mm fişek ele geçirildi.

Yan bakma kavgasında tutuklama kararı! 3 yaralı, 7 gözaltı

2 ŞAHIS TUTUKLANDI, 1 ŞAHSA EV HAPSİ VERİLDİ

Olaya karışan 7 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak Sanayi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler, adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından Isparta Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Adem T. ve Ömer T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Emin Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Yan bakma kavgasında tutuklama kararı! 3 yaralı, 7 gözaltı
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