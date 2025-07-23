Yan bakma kavgasında tutuklama kararı! 3 yaralı, 7 gözaltı

Isparta’nın Sanayi Mahallesi Toptancılar Sitesi’nde bir marketin önünde yan bakma sebebiyle kavga çıktı. Edinilen bilgilere göre, "yan bakma" gerekçesiyle Adem T., Batuhan K., Sıla K. ile Yılmaz Can B., Ömer T. ve Sabri E. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

SERİ NUMARASIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Çıkan kavgada Adem T. sol bacağına isabet eden üç saçma ile, Batuhan K. ve Sıla K. ise darp sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 adet ibaresiz ve seri numarasız av tüfeği, 1 adet 7.65 mm tabanca, 7 adet dolu 7.65 mm fişek, 5 dolu ve 2 boş av tüfeği kartuşu ile 2 adet deforme çekirdek ele geçirildi. Deforme çekirdeklerin bir araca isabet ettiği tespit edildi. Silah kullandığı belirlenen Ömer T. isimli şahsın üzerinde ise 1 adet tabanca ve 1 adet dolu 9 mm fişek ele geçirildi.

2 ŞAHIS TUTUKLANDI, 1 ŞAHSA EV HAPSİ VERİLDİ

Olaya karışan 7 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak Sanayi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler, adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından Isparta Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Adem T. ve Ömer T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Emin Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.