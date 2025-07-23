Enpara hesapları değişiyor mu IBAN’lar neden değişiyor?

2012 yılından bu yana QNB Finansbank A.Ş. bünyesinde bulunan Enpara.com, QNB Group’a bağlı olarak kurulan Enpara Bank A.Ş.’ye geçiyor.

Enpara.com kullanıcıları, yeni banka koduna geçiş sebebiyle farklı IBAN’lar kullanmaya başlayacak.

Enpara tarafından yapılan uyarıda, müşterilerin devir sonrası oluşabilecek karışıklıkları engellemek için yeni IBAN bilgilerini gerekli kişi ve kurumlarla vakit kaybetmeden paylaşmaları gerektiği belirtildi.

Enpara.com, ilgili talimatın devir tarihinden yaklaşık 1 ay önce cep şube üzerinden verilebileceğini duyurdu.

Ayrıca konuyla ilgili daha sonra bilgilendirme yapılacağı da kaydedildi.

Öte yandan Enpara.com’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devir sonrasında güncel IBAN’larınız yerine hâlâ eski IBAN’larınıza (QNB Bank IBAN’ı) EFT veya SWIFT yapan göndericiler olabilir. Bu durumda, eğer önceden talimat verilmişse, QNB Bank gelen bu transferleri Enpara Bank’taki hesabınıza 90 gün boyunca otomatik ve ücretsiz şekilde aktaracaktır."