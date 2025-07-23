Samsun'da beton pompa aracı şarampole uçtu: Ölü ve yaralı var

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde freni boşalan beton pompa aracı şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, Vezirköprü ilçesi Kunduz yolu kum ocağı mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Özcan Denizli (21) yönetimindeki plakalı beton pompa aracı freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan kontrollerde sürücü Özcan Denizli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Hami A. (27) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.