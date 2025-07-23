Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak? Çekimler ne zaman?

Eşref Rüya dizisi, ilk sezonunu etkileyici bir sezon finaliyle tamamladı.

Oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin tatile girmesinin ardından gözler 2. sezonda neler olacağına çevrildi.

Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman ekranlara gelecek?

EŞREF RÜYA 2. SEZON NE ZAMAN?

Yapım şirketinin işleyişine göre, 2. sezon çekimlerinin yaz sonunda başlayacağı tahmin ediliyor.

Eşref Rüya’nın 2. sezonun ise Eylül ya da Ekim ayında yeniden izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan dizinin yine Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Oyuncuların ve yapım ekibinin Ağustos ayına kadar ara verdiği öğrenilmişti.