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 | Yusuf Özgür Bülbül

Malatya'da askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Son dakika haberi: Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı...

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Malatya'da askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 20:58

Son dakika haberine göre, 'nın ilçesindeki askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker oldu, 1 asker yaralandı.

Malatya'da askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akçadağ ilçesinde bir askeri aracın kaza yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Akçadağ ilçemizde 23 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen askeri araç kaza Sonucu P. Ütğm. Tuğrul Özsu şehit olmuş, P. Uzm. Çvş. İbrahim Göz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, uzman çavuşumuza acil şifalar dilerim."

https://x.com/SeddarYavuz/status/1948064085205020935

Öte yandan, şehit Özsu'nun naaşının Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'ndaki otopsinin ardından memleketi Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.

MSB'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Malatya’da meydana gelen trafik kazasında kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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#şehit
#akçadağ
#Askeri Araç Kazası
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