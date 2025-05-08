Ayşe Barım gitti oyuncular kaçtı! Yeni menajerleri tanıdık çıktı

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu ID İletişim'de çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Ayşe Barım ile çalışan Hazal Kaya artık Aslı Kızmaz'ın menajerlik şirketiyle çalışmaya başladı.

Gezi Parkı davası kapsamında yargılanan ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 30 yıla kadar hapsi istenen menajer Ayşe Barım'ın tutuklu bulunduğu süreçte, kurucusu olduğu ID İletişim ajansında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hazal Kaya ile Ali Atay çifti Ayşe Barım'ın kurduğu menajerlik şirketi ile yollarını ayırdı. Bu gelişme sonrası iki oyuncunun ismi menajerlik şirketinden silindi.

HAZAL KAYA, AYŞE BARIM İLE YOLLARINI AYIRDI

Ajans cephesindeki dijital izler yalnızca web sitesiyle sınırlı kalmadı. ID İletişim'in Instagram hesabında da Hazal Kaya ve Ali Atay'ın artık takip edilmediği gözlemlendi. Öte yandan, Kaya'nın hâlâ ajansı takip ediyor olması, takipçilerin gözünden kaçmadı ve "tek taraflı bir kopuş mu yaşandı?" sorusunu beraberinde getirdi.

HAZAL KAYA'NIN YENİ MENAJERİ ASLI KIZMAZ OLDU

Hazal Kaya'nın yeni menajerliğini oyuncu İlker Kızmaz'ın eşi Aslı Kızmaz'ın kurduğu şirket olduğu ortaya çıktı. Özge Özpirinçci'nin de çalıştığı şirketle anlaşma sağlayan Hazal Kaya'ya eleştiri yağdı. Hazal Kaya'nın ismi siteden silinirken, ünlü oyuncuya da sosyal medyadan eleştiri yağdı.