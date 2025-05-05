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 | Onur Kaya

Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi! Duruşma tarihi belli oldu

Gezi eylemlerinin planlayıcılarından olma suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 30 yıla kadar hapsi istenen Barım'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

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Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi! Duruşma tarihi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 12:21

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi! Duruşma tarihi belli oldu

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Gezi eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım 7 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak. İlk duruşma İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi! Duruşma tarihi belli oldu

Soruşturmada, firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayımlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi! Duruşma tarihi belli oldu

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

Ayşe Barım kimdir?
Ayşe Barım 1970 doğumludur. 2002 yılında ID İletişim menajerlik şirketini kurdu. Barım, şirketin internet sitesinde yayınladığı bir notta, bir süre önce şirketin günlük yönetimini ekibine bırakarak Alice müzikali gibi yapımcılık projelerine yoğunlaştığını söyledi. Barım'ın sahibi olduğu ID İletişim'in temsil ettiği sanatçılar arasında Ali Atay, Aslı Enver, Bensu Soral, Bergüzar Korel, Birce Akalay, Caner Cindoruk, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Ece Sükan, Erkan Can, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Halit Ergenç, Hande Erçel, Hazal Kaya, Hümeyra, İpek Bilgin, Lale Mansur, Mehmet Günsür, Merve Dizdar, Nejat İşler, Okan Yalabık, Pınar Deniz, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Serenay Sarıkaya, Sinem Kobal, Zerrin Tekindor gibi ünlü isimler bulunuyor.
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