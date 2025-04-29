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Son dakika| Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu! 30 yıla kadar hapsi isteniyor

Son dakika haberi: Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 19:26

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Son dakika| Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu! 30 yıla kadar hapsi isteniyor

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Son dakika| Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu! 30 yıla kadar hapsi isteniyor

FİRARİ İSİMLERLE İLETİŞİM HALİNDEYDİ

Soruşturmada, firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayımlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

AYŞE BARIM KİMDİR?
Ayşe Barım, İstanbul'da doğdu ve eğitim hayatına burada başladı. 54 yaşındaki Barım, ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls'te tamamlayıp ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Sonrasında iki yıl boyunca Londra'da iletişim eğitimi aldı ve mesleğe burada başladı. Türkiye'ye döndükten sonra, 1992 yılı itibariyle medya sektöründe hızla kariyer merdivenlerini tırmandı. İlk olarak Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi büyük medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi görevlerde yer aldı. Daha sonra Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst ve DMC gibi önemli firmalarda müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi pozisyonlarda bulundu. 2002 yılında ID İletişim menajerlik ajansını kurarak, sanatçılara menajerlik ve basın danışmanlığı hizmetleri sunmaya başladı.
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