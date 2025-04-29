Son dakika| Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu! 30 yıla kadar hapsi isteniyor

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım, İstanbul'da doğdu ve eğitim hayatına burada başladı. 54 yaşındaki Barım, ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls'te tamamlayıp ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Sonrasında iki yıl boyunca Londra'da iletişim eğitimi aldı ve mesleğe burada başladı. Türkiye'ye döndükten sonra, 1992 yılı itibariyle medya sektöründe hızla kariyer merdivenlerini tırmandı. İlk olarak Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi büyük medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi görevlerde yer aldı. Daha sonra Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst ve DMC gibi önemli firmalarda müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi pozisyonlarda bulundu. 2002 yılında ID İletişim menajerlik ajansını kurarak, sanatçılara menajerlik ve basın danışmanlığı hizmetleri sunmaya başladı.