Ayşe Barım olayında flaş gelişme! Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın banka hesapları incelenecek

12 Ocak 2025 11:32 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:40

Rekabet Kurulu'nun menajerlik ve kast ajanslarına yönelik incelemesi sonrası savcılık kapsamlı bir soruşturma başlattı.Ünlü oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı olan Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in, "reklam aşkı" iddialarıyla ilgili ifade vereceği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan ikilinin telefon kayıtlarının da inceleneceği belirtildi.

Ünlü menajer Ayşe Barım ve oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilgili gündeme bomba gibi düşen iddialar halen konuşulmaya devam ediliyor. Pek çok ünlü isim peş peşe açıklamalarda bulunurken, Ayşe Barım’ın sektörde tekelleşmeye yol açtığına dair iddialar dikkat çekiyor.

İddialar üzerine Ayşe Barım hakkında resen soruşturma​ başlattı. Ayşe Barım’ın sahibi olduğu ajansa bağlı çalışan Serenay Sarıkaya​ ile ilgili de "reklam aşkı" iddiaları gündemdeydi. Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir’in ilişkisinin gerçek olmadığı, bir iş adamının Ayşe Barım aracılığıyla çifte reklam aşkı için 5 milyon dolar ödediği öne sürüldü.

BANKA HESAPLARI İNCELENECEK

Sabah gazetesinin haberine göre; savcılık, bu iddiaların ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında; Mert Demir ve Serenay Sarıkaya’nın tüm banka hesapları da incelemeye alınacak.

KARA PARA AKLAMA, VERGİ KAÇIRMA...

Telefon kayıtları üzerinden kara para aklama ve vergi kaçırma ihtimaline yönelik araştırmalar yapılacak. Sarıkaya ve Demir’in önümüzdeki günlerde savcılığa ifade verecekleri öğrenildi.